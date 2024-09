Uomini e Donne ha riaperto i battenti, e a breve andrà in onda anche in televisione su Canale 5. All’interno del programma capita spesso di vedere alcuni protagonisti andare e venire a seconda di come evolve la loro vita sentimentale. Ebbene, proprio in virtù di questo, in queste ore è emersa una notizia che riguarda una nota ex dama del parterre che, dopo la recente separazione dal compagno, potrebbe decidere di tornare all’interno del programma. Ecco di chi si tratta e cosa ha rivelato.

Ecco chi è la nota ex dama di Uomini e Donne che potrebbe tornare nel programma

Una famosa ex esponente del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe fare ritorno all’interno della trasmissione. La persona in questione è Ursula Bennardo. La donna ha da qualche mese interrotto la relazione con Sossio Aruta. Dopo tanti alti e bassi, i due hanno preso la drastica, e pare definitiva, decisione di interrompere la loro relazione, malgrado abbiano una bambina, la piccola Bianca. La Bennardo ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della faccenda, tuttavia, ha risposto anche ad una domanda molto pungente. Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo ha chiesto alla donna se tornerebbe a Uomini e Donne adesso che è single.

Ebbene, la risposta di Ursula non è tardata ad arrivare. La donna ha ammesso, innanzitutto, che tornerebbe subito dietro le quinte del programma in quanto porta nel cuore tutte le persone che vi fanno parte, tra staff, redazione e tutti coloro che si trovano dall’altra parte della telecamera. In merito al suo ritorno in studio, invece, Ursula ha ammesso che, oggi come oggi, non se la sentirebbe, in quanto a causa della fine della sua storia con Sossio ha sviluppato una sorta di rifiuto nei riguardi degli uomini. Proprio per tale ragione, non si sentirebbe motivata a partecipare a programma in vista di quello che è il suo scopo.

Ursula super corteggiata, non esclude il ritorno a UeD

Nel corso dell’intervista, però, Ursula Bennardo non ha escluso che il suo ritorno a Uomini e Donne possa verificarsi tra un po’ di tempo, chiaramente sempre se la redazione dovesse darle l’opportunità di ritornare. A tal proposito, la donna ha ammesso di essere spesso contattata da tante persone che le chiedono di ritornare, tra cui anche svariati uomini. Essi stanno facendo il possibile per convincerla a tornare nel programma in modo da corteggiarla. Alla fine, dunque, si convincerà?

Ursula, poi, ha svelato che, se questa stessa domanda fosse posta al suo ex Sossio Aruta, lui risponderebbe sicuramente in maniera diversa da lei. L’uomo, infatti, sarebbe disposto sin da subito a rimettersi in gioco nel parterre. Dunque, che questa edizione di Uomini e Donne ci riservi proprio un bel ritorno inaspettato dal passato? Staremo a vedere.