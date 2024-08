Dal 29 agosto, la vela mondiale si prepara per un momento di grande tensione sportiva: il round robin della Louis Vuitton Cup 2024, preludio alla 37ª edizione della Coppa America. In vista della sfida contro il defender Team New Zealand, le barche in competizione, cinque squadre di grido internazionale tra cui l’italiana Luna Rossa, si affronteranno nelle acque catalane a bordo delle imbarcazioni AC75. Tutto questo sarà possibile da seguire in diretta TV e streaming su diversi canali e piattaforme, tra cui Mediaset e Sky in Italia. Ma come funzionano esattamente queste regate? E quali sono le sfide affrontate dai team in gara?

Le acque catalane, dopo aver ospitato le tre regate preliminari di Vilanova i La Geltrú, Gedda e Barcellona, accoglieranno nuovamente i cinque equipaggi in gara per decidere chi avrà l’onore di sfidare il defender, il Team New Zealand.

Per questa edizione, come per quella del 2021, le imbarcazioni selezionate appartengono alla classe AC75. L’italiana Luna Rossa Prada Pirelli Team, con l’apporto dell’oro olimpico Ruggero Tita, è una delle concorrenti in lizza, pronta a portare in gara l’esperienza e l’entusiasmo seguenti al doppio trionfo nel Nacra 17, a Parigi 2024 e Tokyo 2020.

Louis Vuitton Cup 2024: le imbarcazioni e i team in gara

Per la prima fase della Louis Vuitton Cup 2024 sei imbarcazioni daranno battaglia nella competizione a doppio round robin. Anche il Team New Zealand, vincitore della 36ª America’s Cup, prenderà parte ai round, senza tuttavia accrescere i propri punti in classifica. In quanto defender, accederà direttamente alla America’s Cup al termine del secondo round. Le squadre che si contenderanno il ruolo di challenger sono Alinghi (SUI), NYYC American Magic (USA), Ineos Britannia (GBR), Luna Rossa (ITA) ed Orient Express Racing Team (FRA). Le prime quattro classificate accederanno in semifinale, con le due vincitrici delle semifinali che si sfideranno in finale.

Dove seguire l’America’s Cup 2024

L’attesissimo evento della Louis Vuitton Cup 2024, il preludio della 37ª edizione della Coppa America, sarà seguita a livello globale grazie a una vasta copertura mediatica. In Italia, le appassionanti gare a vela saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Mediaset e su Sky Sport.

In alternativa, gli appassionati avranno la possibilità di immergersi nell’azione nautica in streaming, grazie ai servizi offerti da Mediaset Infinity, Sky Go e NOW. Non ultime, sono disponibili altre opzioni per seguire le regate. Il sito ufficiale dell’America’s Cup, il suo canale YouTube e la sua pagina Facebook trasmetteranno in diretta l’evento, sebbene con eventuali limitazioni territoriali. Queste piattaforme renderanno l’esperienza dell’America’s Cup accessibile a una vasta gamma di appassionati di vela, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Con queste complete opzioni di visualizzazione, la diffusione dell’evento è assicurata. La Louis Vuitton Cup 2024 e la 37ª edizione della Coppa America saranno un’esperienza condivisa da fan della vela di tutto il mondo, alimentando l’entusiasmo per uno degli eventi sportivi più affascinanti nel panorama della nautica.

Louis Vuitton Cup, la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 29 agosto

Dalle 13.45: Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup (anche su Sky Sport 24)

Dalle 14: Round Robin, 1^ giornata (anche su Sky Sport Uno)

Dalle 17: Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

Venerdì 30 agosto

Dalle 13.45: Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup (anche su Sky Sport 24)

Dalle 14: Round Robin, 2^ giornata (anche su Sky Sport Uno)

Dalle 17: Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

Sabato 31 agosto

Dalle 13.30: Studio pre regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

Dalle 14: Round Robin, 3^ giornata

Dalle 16.30: Studio post regate in diretta su Sky Sport America’s Cup

Domenica 1° settembre