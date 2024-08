In questo periodo stanno trapelando diverse indiscrezioni che riguardano Lino Giuliano e Alessia Pascarella. A creare particolare sgomento è stata la recente notizia inerente la partecipazione del ragazzo alla prossima edizione del Grande Fratello. A colpire, però, è stata anche la reazione di Alessia, la quale ha detto delle cose inaspettate. Le sue parole hanno lasciato stupiti in tanti, ma in queste ore sembra sia arrivata una “spiegazione”. Un utente, infatti, ha riportato una segnalazione alquanto inaspettata sul conto dei due protagonisti. A quanto pare, i due si sentirebbero.

La segnalazione su Lino e Alessia: sul web è tutta una manfrina?

La storia d’amore tra Lino e Alessia è giunta al termine, almeno così pare. I due hanno raccontato di non avere più contatti, a parte quelli che ci sono stati poco dopo la fine di Temptation Island, o qualche incontro casuale avvenuto durante questa estate. La verità, però, potrebbe non essere questa. In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha diffuso la segnalazione di una sua fan, la quale ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che Lino e Alessia, in verità, si sentano.

La persona in questione ha preferito restare anonima, in quanto è vicina piuttosto vicina alla coppia, quindi non si è voluta esporre. In ogni caso, ha rivelato che i due sarebbero spesso in contatto tra di loro e si confronterebbero in merito alle cose da fare e da dire. Tuto quello che sta succedendo sul web, dunque, sarebbe una finzione orchestrata tra i due.

La coppia è d’accordo in vista del Grande Fratello?

Se questa segnalazione dovesse rivelarsi veritiera, sarebbe davvero poco edificante per Lino e Alessia. I due, infatti, potrebbero essersi messi d’accordo sul da farsi, specie in vista dello sbarco di Giuliano al Grande Fratello. Ciò che in tanti sospettavano, temevano o speravano, quindi, potrebbe davvero realizzarsi.

I due si preparano a diventare i nuovi Mirko Brunetti e Perla Vatiero del GF. Anche se al momento non sono trapelate notizie ufficiali, pare proprio che anche Alessia avrà un posto all’interno della casa, non si sa se come concorrente, oppure come ospite, ma è impossibile che i due non avranno dei confronti diretti in grado di regalare ai telespettatori tanto trash. Nel frattempo, i diretti interessati non hanno commentato questi pettegolezzi. Alessia ha svelto di rendere il suo account di Instagram privato. Che forse sia una mossa strategica per racimolare follower?