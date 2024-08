Creata da Darren Star, Emily in Paris è una delle serie più amate e seguite degli ultimi anni. La piattaforma Netflix ospita infatti, dal debutto del 2020, la produzione statunitense che racconta le avventure di un’americana a Parigi. L’eccentrica e bellissima protagonista è proprio lei, Emily Cooper (28 anni nella prima stagione), pronta a lasciare la sua Chicago per inseguire una nuova opportunità di lavoro.

É così che si ritrova ad immergersi nel contesto francese, dovendo allo stesso tempo vivere quotidianamente il contrasto con la sua cultura. Sono nate, nel corso delle varie stagioni, nuove connessioni di amicizia ma anche d’amore, che hanno condotto i telespettatori sognanti fino alla quarta stagione. Dopo i primi 5 episodi usciti ad agosto, cresce l’attesa per l’arrivo degli ultimi 5, con il gran finale.

Emily in Paris 4, cosa è accaduto nei primi 5 episodi

Emily Cooper, a cui presta il volto Lily Collins, è approdata sul piccolo schermo con le prime 5 puntate di Emily in Paris 4 su Netflix lo scorso 15 agosto, tra le nuove uscite in streaming. Ma dove eravamo rimasti? La quarta stagione prende il via seguendo gli avvenimenti della precedente. Il matrimonio di Gabriel e Camille è saltato, con una rivelazione che si è trasformata in un colpo di scena e che ha portato alla rottura anche tra Emily ed Alfie.

Sarà pronta la protagonista, questa volta, a scegliere finalmente l’uomo giusto da avere al suo fianco? Il tutto riparte quando si scopre che, a causa del fratello di Camille, gli spiacevoli eventi delle nozze sono diventati virali. Ma questa è solo una delle disavventure con cui Emily si trova ad avere a che fare. Anche al lavoro la situazione non è delle migliori, a causa della collaborazione con Alfie.

Gabriel invece, nonostante la delusione d’amore, si impegna al massimo per guadagnare con il suo ristorante una stella Michelin. In questi episodi dunque, le luci sono puntate sempre sull’ormai celebre esperta di marketing, che nel frattempo acquisisce uno stile sempre più glamour e chic, in perfetto tema con la città.

Emily in Paris 4, quando escono gli ultimi 5 episodi

Per vedere come proseguiranno le vicende di Emily Cooper non resta che attendere ancora qualche giorno. Poco meno di un mese dall’uscita della prima parte, visto che gli ultimi 5 episodi della quarta stagione arriveranno su Netflix il 12 settembre 2024 a partire dalle ore 9:00. Sarà una caccia allo spoiler dunque, aspettando di scoprire quali importanti decisioni si troverà ad affrontare la beniamina americana.

In particolar modo, secondo le anticipazioni, la protagonista finirà per ritrovarsi in un’altra capitale europea. Questa volta sarà il turno dell’Italia, come si evince dallo spostamento del set a Roma. Tante le novità a cui il pubblico assisterà, come la presenza nel cast anche di celebri attori italiani.

Ormai confermata la presenza di Raoul Bova, che nella serie interpreterà Giancarlo, un fascinoso regista pubblicitario che era stato un ex insegnante di Sylvie. In rappresentanza degli italiani, ci sarà anche Eugenio Franceschini nei panni di Marcello. Presterà invece, il suo volto al proprietario di uno studio di design, il celebre Rupert Everett, protagonista di famosissime pellicole internazionali.