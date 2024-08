Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 27 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 27 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sarà arduo arginare il tuo anelito di riscossa. Sebbene nelle scorse lune hai dovuto sudare non poco per farti ascoltare. Ma ad essere onesti, qualche merito va attribuito al tuo reggente Marte e alla tua solita tracotanza nelle decisioni, poiché l’essenza della vita è costellata di sfide da affrontare. La nota positiva è che adesso queste sfide possono essere gestite con maggiore agilità.

Oroscopo del Toro

Cari Toro, sentite il bisogno di ulteriori certezze, tuttavia dobbiamo tenere a mente che il passaggio di Giove nella vostra costellazione ha avuto il potere di fare luce persino nelle zone ombrose della vostra esistenza. Questa illuminazione ha reso possibile la comprensione riguardo la fedeltà o meno di alcuni individui nei vostri confronti. E’ ora il momento di cambiare direzione, di sperimentare qualcosa di nuovo, di introdurre un elemento di rinnovamento nel vostro lavoro quotidiano che state svolgendo da tanto tempo. Un pensiero particolare per ciò che riguarda le questioni affettive finora andate avanti.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, il mese di agosto ha rappresentato un momento di meditazione piuttosto che di azione frenetica. Si sa, i Gemelli sono noti per la loro vivacità, ma questo periodo ha visto prevalere un certo rinvio. Tuttavia, non temete, la fase di indecisione è ormai alle spalle e si ritorna prepotentemente sul palcoscenico della vita. Questa è una buona notizia, specialmente considerato che l’astro dell’amore, Venere, si è riavvicinato favorevolmente. Infatti, pare che agosto abbia seminato qualche incertezza sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, previsioni astrologiche indicano che questa settimana sarà particolarmente rilevante per voi, con i giorni 28 e 29 che promettono di portare ispirazioni uniche. Aspettatevi un importante cambio di energia dal 4 settembre, quando Marte entra nel vostro segno. L’entusiasmo per intraprendere nuove sfide sarà palpabile. Attenzione però, amici del Cancro, dovreste evitare di guardare troppo indietro verso il passato. So che non è facile, ma vi incoraggio a provarci.

Oroscopo del Leone

Oggi segna un miglioramento per il Leone rispetto alla domenica caratterizzata da una luna poco favorevole. Si presentano opportunità eccellenti per delineare nuovi piani, non solo in ambito professionale ma anche amoroso. Venere, infatti, sta per ravvivare le passioni nuove. Se la tua relazione amorosa è ben radicata, potresti avere l’opportunità di rafforzarla ulteriormente.

Oroscopo della Vergine

L’energia delle stelle guiderà te, Vergine, sia in ambito lavorativo che affettivo. Sebbene ci sia un aspetto sfidante, che riguarda tematiche legate a questioni finanziarie e legali, è importante cercare di risolverlo prontamente. L’aria attorno a te è diversa, si percepisce un mutamento ed è evidente il tuo desiderio di cambiamento e di distanza.

Oroscopo della Bilancia

Cari Bilancia, l’attesa è quasi finita perché Venere, il pianeta dell’amore, sta per fare ingresso nel vostro segno, portando con sé una carica di passione. Pronti ad accogliere un periodo di intensa emotività? Il vostro coraggio e la vostra forza non vi mancano, sfruttate queste doti per sfruttare al meglio i prossimi giorni. Mantenete sempre un atteggiamento ottimista.

Oroscopo dello Scorpione

Cara Scorpione, si avvia un nuovo percorso, un progetto che, nel periodo fra settembre e ottobre, maturerà in modo esponenzialmente positivo. Successivamente, durante la giornata di mercoledì e giovedì, la Luna si posizionerà in una fase favorevole, risultando così piena di ispirazioni. E tu sai quanto le tue intuizioni rappresentino un vero tesoro nella tua esistenza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sappi che lasciare andare quel carico di stress ti sarà d’aiuto, e in breve Venere smetterà di contrapporsi. Ma non riesco a non domandarmi cosa possa essere successo ad Agosto, un mese che, nel migliore dei casi, ha causato delle separazioni, sia di natura fisica che emotiva, dal vostro amato. Ora è il momento di rimediare.

Oroscopo del Capricorno

Settembre per il Capricorno si presenterà focalizzato sulle questioni professionali piuttosto che su quelle sentimentali. Già ora si prevede un rafforzamento dell’impegno lavorativo. E’ possibile che emergano delle competizioni nell’ambito lavorativo, specialmente all’interno del tuo team o azienda. Non temere, sei una persona forte e resiliente e sei in grado di gestire anche le situazioni più intricate con vivacità.

Oroscopo dell’Acquario

Gli individui dell’Acquario anelano ad una sensazione di indipendenza, la cercano sia nell’amore che nelle questioni lavorative – si potrebbe dire che le stelle favoriscono questo desiderio di liberazione da vecchie idee predefinite. Giove, inoltre, è un validissimo supporto per quanto riguarda l’esprimersi in maniera creativa.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, risulta evidente che il mese di agosto non ha soddisfatto tutte le tue aspirazioni sentimentali. Ora è il momento di variare il tuo approccio. Evita comportamenti eccessivamente impetuosi che potrebbero generare attriti con chi ti sta attorno; piuttosto, cerca di esercitare una maggiore tolleranza.

