Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 24 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 24 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, so che non sei solito rivisitare i punti passati, ma adesso ti consiglierei di reperire un pizzico di vigore in più. La mia percezione poggia sulla convinzione che a febbraio di quest’anno tu abbia affrontato un periodo di turbolenza. Pertanto, chi ha iniziato l’anno con un peso sulle spalle, ha bisogno di un recupero. Il tuo spirito non resterà in ombra, ne sono certo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

L’astro del giorno e il satellite notturno sono in una posizione molto propizia. In questo fine settimana si aprono le porte agli incontri, all’amore, e alle decisioni cruciali legate alla sfera professionale. Risulta evidente che recentemente hai dovuto impegnare tutta la tua forza di volontà e la tua pazienza per superare un ostacolo. Ignora chiunque cerchi di destabilizzarti o di suscitare la tua ira in questi giorni.

Oroscopo dei Gemelli

Cari Gemelli, vi avevo accennato ad un periodo di apatia, intorno a metà agosto, in cui avreste riscontrato delle difficoltà nell’immaginare il vostro futuro in modo luminoso. Bene, è giunto il momento del cambiamento. Dal 29, la sfera sentimentale sembra sorridervi: sarà più semplice definire i vostri pensieri, troverete un riscontro positivo nelle vostre scelte e potreste perfino rivivere intense passioni del passato. Inoltre, non mancheranno spunti creativi brillanti.

Oroscopo del Cancro

Cancro, è il momento di rivolgere la tua attenzione verso le attività che potrebbero portare un guadagno aggiuntivo. Non dimenticarti che, come ho sottolineato più volte, nel 2025 Giove sarà nel tuo segno zodiacale. Pertanto, è molto probabile che se stai aspettando da tempo una risposta o, in alternativa, hai un’idea visionaria a lungo termine, presto potrebbero presentarsi delle opportunità interessanti.

Oroscopo del Leone

Leone, non è il momento di tirarti indietro. Sabato e domenica potrebbero non essere le giornate migliori a causa di una luna capricciosa. Quindi potrebbe verificarsi qualche ritardo, un po’ di stanchezza e di tensione. Tuttavia, continua a perseverare, perché da lunedì si prospetta un’ottima occasione. Questo non si applica solo al campo professionale, ma, anticipando il mese di settembre, anche a quello sentimentale.

Oroscopo della Vergine

Per chi è nato sotto il segno della Vergine mentre il sole risiede nel suo spazio celeste, l’intelletto è più acuto e l’ansia è minima. Mia speranza è che l’agosto appena trascorso abbia apportato chiarità alla tua sfera affettiva. Durante questo periodo, sei stato chiamato ad agire come giudice di un rapporto e la questione adesso è comprendere se questo continua o termina. Per coloro che sono in una relazione di lungo termine o sono sposati, il vincolo matrimoniale non è in discussione, sebbene il peso del lavoro possa aver distolto la loro attenzione da esso.

Oroscopo della Bilancia

L’equilibrio della Luna ti sorride adesso, caro Bilancia, dopo un periodo contrario. In questi ultimi 48 ore, le discussioni si sono innalzate eccessivamente. Accogli il fluire di Giove che ti dà il permesso di liberarti da ogni paura. Permettiti anche di distanziarti, a livello emotivo, da individui che si sono mostrate suficientemente problematici nei tuoi riguardi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, stipulate in opposizione alla Luna, il tuo stato di salute potrebbe subire un lieve calo. Dovresti evitare di lasciarti sopraffare. La situazione richiede una grande tolleranza, sia in ambito sentimentale che professionale, specialmente se devi lavorare durante il fine settimana.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, gli astri sono favorevoli per consolidare nuove certezze, avvalendoti dell’esperienza pregressa. Sebbene agosto sia stato un periodo di turbolenze, con settembre arriva un amore promettente e l’attesa di novità positive.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno gode di una straordinaria armonia tra Sole, Luna e Venere. Il fine settimana, saturato di rivoluzionarie intuizioni e novità, promette ottimi frutti. È un momento favorevole persino per coloro che viaggiano in cerca d’amore, la caccia potrebbe finalmente volgere positivamente.

Oroscopo dell’Acquario

Durante questo fine settimana, vedo nelle stelle che l’Acquario potrebbe essere un po’ inquieto. Potrebbero insorgere delle spese impreviste, ma queste potrebbero semplicemente essere una conseguenza del desiderio di colmare un’anima che al momento non si sente troppo tranquilla.

Oroscopo dei Pesci

Nel fine settimana, amati Pesci, sentirete l’impulso di libertà. C’è la necessità di rimettervi in sesto economicamente e di questo ne siete perfettamente consapevoli. Settembre riserverà delle ottime opportunità che saprete cogliere. In tema amoroso, dal 29, con Venere che non si oppone più, potrete risolvere i conflitti affiorati, lasciando spazio a nuovi momenti d’amore.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.