In queste ore, Raul Dumitras ha pubblicato un video decisamente ironico ed esilarante legato al suo percorso svolto a Temptation Island. La cosa che maggiormente ricordano i telespettatori in merito al ragazzo è, sicuramente, legata a tutte le cose che ha distrutto dopo aver preso visione di alcuni filmati inerenti la sua, ormai, ex fidanzata Martina De Ioannon. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, il giovane ha voluto fare dell’ironia sulla faccenda e i suoi fan sono rimasti esilarati.

Il video ironico di Raul sul villaggio sfasciato a Temptation Island

Nel corso della sua esperienza a Temptation Island, Raul Dumitras non ha esitato a far volare sedie, a prendere a pugni delle bottigliette di acqua, a tirare calci contro i divani, le poltrone e tutto quello che gli capitasse a tiro. Dopo aver visionato i filmati inerenti la sua ex fidanzata, infatti, il protagonista era solito dare di matto, dando luogo a scenate iconiche, accompagnate da espressioni altrettanto particolari.

Il Raul di adesso, invece, è decisamente diverso da quello che appariva all’interno del reality show. Da quando la relazione con Martina è giunta al termine, infatti, il protagonista è decisamente più solare e spensierato, al punto che ha deciso di fare un video dedicato proprio a tutto il caos che ha generato nel programma. Su TikTok, infatti, Raul ha realizzato un filmato in cui si è inquadrato mentre è intento a lanciare bottiglie, sedie e altri oggetti. Ad esilarare i fan, inoltre, sono state anche le sue espressioni da duro e da “cattivo”.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il botta e risposta tra Dumitras e i suoi fan

A commento del video in questione, Raul ha ammesso di essersi impegnato tanto, pertanto, si augura che i suoi fan apprezzino lo sforzo. Ebbene, a quanto pare, sembra proprio di sì. In tanti sono intervenuti al di sotto del post in questione per dire la loro e per mostrarsi esilarati dall’ironia del ragazzo, tratto che non è molto trapelato durante la sua esperienza nella trasmissione.

Inoltre, Raul si è anche divertito a rispondere a molti commenti degli utenti del web. Alcuni si sono complimentati con lui per l’autoironia, e lui ha ringraziato. Altri, invece, hanno fatto delle battute sulle bottiglie d’acqua in fuga nel momento in cui lo avvistano. A tal riguardo, Raul ha risposto ironicamente dicendo di aver fatto togliere dal mercato la marca di bottiglie contro cui si è scagliato quando era nel villaggio.