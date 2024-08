Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 23 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 23 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Normalmente si considera l’estate come il periodo ideale per concedersi un po’ di riposo. Tuttavia, ho l’impressione che molti di voi nati sotto il segno dell’Ariete non abbiano trascorso questi mesi in totale spensieratezza. In ogni caso, non prendetela come un aspetto negativo: le idee e i piani che sono stati sviluppati e che continueranno a emergere nel mese di settembre, vi porteranno sicuramente fortuna. Per quanto riguarda l’amore, vi attende una fase più solida e reale.

Oroscopo del Toro

Per il segno zodiacale del Toro, l’orizzonte appare promettente in termini di trasformazioni personali, grazie a modifiche avvenute nelle circostanze esterne. Sul fronte sentimentale, luglio e agosto saranno mesi cruciali, mentre per quanto riguarda la sfera professionale, ci sono chiaramente delle questioni contrattuali o relative a un accordo da risolvere.

Oroscopo dei Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli possono fare affidamento su una Luna benefica. Nella sfera professionale, una serie di riferimenti aggiuntivi suggerisce che, dopo un periodo di difficoltà e fatica, i Gemelli prendono un nuovo slancio, grazie anche a diversi pianeti in posizione favorevole. Inoltre, l’amore si sta risvegliando per loro.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, affronto il segno zodiacale del Cancro. Posso avvertire un’intensa necessità di espandere i sentimenti. Settembre si presenterà come un mese molto concentrato sulla sfera lavorativa, voglio dirvelo sin da ora. Tuttavia, se avete vicino a voi individui speciali, mi raccomando di non distanziarvi. Sarà il weekend a fornire un supporto significativo in questo senso.

Oroscopo del Leone

Leone, il venerdì che sta arrivando è denso di impegni, ma consideralo solo come l’introduzione a un periodo molto potente che ti sosterrà per tutto il secondo semestre dell’anno. Efettivamente, Giove ti è stato propizio fino a maggio, ma nonostante un breve periodo di sfavore a giugno, ora è tornato a sostenerti. Stanziamenti e piani hanno già iniziato a girare a tuo favore da qualche settimana. Tuttavia, stai attento a chi potrebbe cercare di intralciarti il cammino, probabilmente per invidia.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, ogni opportunità di cambiamento dovrebbe essere sfruttata con saggezza. È raro parlare di trasformazione per questo segno, solitamente cosi costante e avverso alle sorprese. Ho l’impressione che i più giovani tra loro siano pronti a impegnarsi e a sfidarsi in nuovi ambienti e situazioni. Al contrario, chi ha raggiunto una certa stabilità di età e maturità, non sente più l’esigenza di provare qualcosa a qualcuno, potendo godersi quindi, una libertà più ampia.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, questo venerdì si apre all’insegna dell’amore grazie all’arrivo del pianeta Venere. Qualora nei giorni precedenti si siano verificate delle incomprensioni, è consigliabile fare il possibile per prevenire la loro ricorrenza. L’influenza positiva di Giove favorirà la realizzazione di brillanti idee e potrebbe portare ad un successo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, stiamo attraversando un periodo leggermente instabile, con alcuni di voi che hanno vissuto un fine settimana un po’ teso. È importante precisare che, per lo Scorpione, una volta chiusa una porta, è difficile che la riapra. Pertanto, le scelte che farai in questo periodo saranno fondamentali e avranno un impatto significativo, potendo addirittura delineare un’autunno di riscatto.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, avido seguace degli astri, mi preme sottolineare per il Sagittario che l’opposizione non implica necessariamente eventi negativi, ma indica piuttosto un periodo di riflessione. Agosto ha avuto il suo corso, senza grandi scossoni nel campo emotivo. Occorre però una certa consapevolezza: comprendere quali attitudini debbano essere mantenute e quali invece riconsiderate. Proprio l’ambito affettivo avrebbe bisogno di uno slancio energetico.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, chiaramente il fine settimana sarà caratterizzato da un’elevata produttività. Un fervore particolare vi invaderà, dando vita al desiderio di dedicare energie extra a voi stessi e ai piani che avete in mente da realizzare prima che l’anno volga al termine.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario sta attraversando una trasformazione, diventando ancor più radicalmente innovativo. Con Urano che si profila in una posizione singolare nell’anno 2025, i nati sotto questo segno si sentono spinti a rinnovare completamente la loro esistenza. Ci troviamo solo all’alba di una fase piuttosto movimentata che coinvolge sia l’ambito sentimentale che quello professionale.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ve lo avevo anticipato: agosto avrebbe presentato qualche sfida, specialmente nel settore delle relazioni. Ma non temete, il mese sta per concludersi e possiamo lasciarci alle spalle ogni difficoltà. Le coppie che sono riuscite a superare questo periodo non devono rinunciare alla loro conquista: l’opportunità di intraprendere nuovi progetti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.