Tante sono le indiscrezioni che stanno trapelando in questi giorni in merito al ritorno di Uomini e Donne con la nuova stagione. A generare sgomento sono, soprattutto, le notizie inerenti i possibili tronisti. Oltre che parlare di un possibile approdo di Mirko Brunetti, in queste ore, anche un altro ex volto di Temptation Island pare sia pronto a mettersi in gioco all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta e cosa ha rivelato.

Ecco quale ex volto di Temptation Island si è candidato per il trono di Uomini e Donne

Salire sul trono di Uomini e Donne è una cosa molto ambita da coloro che bazzicano nel mondo della televisione. Tale ruolo, infatti, consente a chi lo ricopre di godere di una notevole visibilità e notorietà che dura per diversi mesi e, molto spesso, prosegue anche dopo la fine della trasmissione. Proprio per tale ragione, sono numerose le persone che farebbero carte false per ottenere questo incarico.

Ebbene, tra di questi c’è anche un ex concorrente di Temptation Island. La persona in questione è Francesco Chiofalo. Il ragazzo, infatti, ha rilasciato un’intervista sul magazine Mio in cui ha svelato cosa pensa a riguardo. Alla domanda se parteciperebbe mai a Uomini e Donne come tronista, lui ha risposto entusiasta ammettendo che accetterebbe di corsa. Nel caso in cui la conduttrice e il suo staff dovessero fargli questa proposta, lui non esiterebbe un minuto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Francesco Chiofalo single da poco e già pronto a trovare un nuovo amore

Ricordiamo che Francesco Chiofalo attualmente è single, in quanto ha interrotto la sua relazione con Drusilla Gucci. Anche se la storia è giunta al termine da poco tempo, Francesco si è detto pronto a mettersi in gioco in amore in quanto è desideroso di incontrare quella che potrebbe essere la donna della sua vita.

Chiofalo, dunque, ha lanciato un vero e proprio appello alla padrona di casa del talk show pomeridiano, ma per il momento non è arrivata nessuna risposta da parte dello staff. Mercoledì 28 agosto ci sarà la prima registrazione di UeD della nuova stagione e, in tale occasione, saranno presentati anche i nuovi tronisti, che tra di loro possa esserci davvero anche l’ex volto di Temptation Island? Staremo a vedere.

Il malore di Francesco

Nel frattempo, Francesco ha avuto un malore in questi giorni. Il giovane ha pubblicato dei contenuti sui social in cui si è mostrato nuovamente in ospedale. In seguito, poi, ha chiarito di non essere stato bene a causa di alcune ripercussioni inerenti l’operazione di rimozione di tumore al cervello a cui si è sottoposto qualche anno fa. Adesso ha effettuato degli esami, ed è in attesa delle risposte, che arriveranno tra un po’ di giorni. Forse proprio questo essere sempre un po’ sul filo del rasoio spinge Chiofalo a vivere la sua vita al massimo, mettendosi sempre in gioco.