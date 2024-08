Ancora tutto in bilico per quanto riguarda la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Alcune recenti indiscrezioni avevano rivelato che Elenoire Casalegno avrebbe potuto prendere il posto di Vladimir Luxuria, venendo promossa da inviata a presentatrice. In queste ore, però, è emerso un altro retroscena che riguarda il reality show incentrato sulla sopravvivenza. Alla guida del format, infatti, potrebbe esserci un’altra conduttrice molto discussa. Ecco di chi si tratta e tutto quello che è trapelato.

Ecco chi potrebbe condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi

Chi sarà la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi? Di voci ne sono trapelate tante, si è passati da una riconferma di Vladimir Luxuria, fino ad arrivare alla Casalegno, o a un possibile doppio mandato per Diletta Leotta, già futura conduttrice de La Talpa. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato in queste ore sul settimanale Oggi, pare che in lizza per la conduzione ci sia un’altra candidata, ovvero, Simona Ventura.

Lei è una veterana, in quanto è già stata conduttrice della trasmissione, ed è stata anche concorrente. Questa voce era trapelata anche un po’ di tempo fa, ma in queste ore sta diventando sempre più importante. Sul settimanale, infatti, si legge che Mediaset potrebbe affidare alla donna una sfida ambiziosa su Canale 5. Il primo pensiero, ovviamente, è andato proprio all’Isola dei famosi, attualmente orfana di conduttrice.

Gli altri progetti di Simona Ventura in tv

Ad ogni modo, la notizia al momento non è stata ancora confermata in maniera ufficiale. C’è da dire che la prossima stagione televisiva sarà piuttosto impegnativa per Simona Ventura. La donna, infatti, tornerà alla guida di Citofonare Rai2, insieme alla collega Paola Perego. Inoltre, alla presentatrice nel 2025 pare sarà affidato anche un adventure game su Rai2. Proprio in merito a quest’ultimo argomento sul web c’è tanto fermento, in quanto in tanti sono curiosi di sapere di che cosa si tratterà mai, ma non è finita qui. Simona Ventura sarà anche una delle ospiti della prossima edizione di Verissimo. La donna si lascerà intervistare da Silvia Toffanin, ed è probabile che proprio in quell’occasione faccia delle confessioni interessanti in merito al suo futuro in tv. Non resta che attendere, dunque, per avere tutte le risposte.