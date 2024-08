Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 22 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 22 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è il momento di concentrarsi sul trovare risposte in ambito professionale. Solo un evento esterno, inaspettato e imprevedibile, potrà mettere un arresto al tuo percorso. Tuttavia, grazie alla presenza della Luna nel tuo segno, sappi che avrai il coraggio e le risorse per gestire qualsiasi sfida che potrebbe presentarsi oggi.

Oroscopo del Toro

Carissimi Toro, siete favoriti dal pianeta Venere. Chi fra voi ha recentemente affrontato una separazione, si è rassegnato e ha accettato la chiusura. Sarete pronti per coloro che desiderano accogliere un nuovo amore, non essendovi riluttanti a farlo. Per quanto riguarda la sfera professionale, è indispensabile prendere al volo le nuove opportunità che si presentano. C’è chi può sentirsi stanco o deluso, ma ricordate sempre di essere positivi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, con l’influenza di questa luna straordinaria e di questo giovane, il vostro segno zodiacale comincia a riguadagnare terreno. Ho notato che i nati sotto il segno dei gemelli hanno avuto dei momenti di difficoltà, sia nell’amore che per alcune questioni lavorative non risolte. Tuttavia, ora è il momento di rimettersi in gioco: settembre e ottobre saranno dei mesi cruciali per fare delle grandi scelte e prendere delle decisioni importanti.

Oroscopo del Cancro

Nel segno del Cancro, il fine settimana inizia con gli astri dalla tua parte. Tuttavia, oggi si percepisce un’ombra di tensione nell’atmosfera. Ci potrebbero essere delle situazioni che potrebbero provocare o far riaffiorare ricordi non piacevoli. E’ preferibile superare e procedere oltre.

Oroscopo del Leone

Leone, il tuo carisma è indiscutibile e il successo fa nuovamente il suo ingresso dopo essere stato messo in un angolo senza valide ragioni. Grazie a Marte, il tuo movimento sarà rapido e fluido. I progetti, le idee e i piani che nascono a partire da settembre sembrano promettenti.

Oroscopo della Vergine

Vediamo cosa ci riserva il firmamento per la Vergine. Agosto si è dimostrato un mese proficuo per amore e comprensione all’interno delle relazioni. Molti hanno avuto la fortuna di veder rafforzato il loro legame affettivo, mentre altri purtroppo non hanno avuto la stessa esperienza. Ma non preoccupiamoci troppo degli affari di cuore; pasaamiamo adesso ad analizzare la sfera del concreto, che so essere una delle tue priorità. Una buona notizia per te: il sole sta per entrare nel tuo segno, preannunciando novità.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è meglio eludere le tentazioni di provocazione. Se ti trovi in qualche sfida, le tue possibilità di trionfo sono notevoli. Dopo tutto, il tuo segno zodiacale attualmente si trova in un’impostazione astrale favorita, facilitando l’eliminazione di molti spiacevoli episodi del passato. Ogni individuo ha, ovviamente, il suo singolare destino celeste. Comunque, voglio sottolineare che dal 29, Venere sarà dalla tua parte, potenziando l’amore e le relazioni sociali, fornendo un’ancora di salvezza per coloro che sono alla ricerca di approvazione e sostegno.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, nel tuo oroscopo si percepisce un equilibrio apprezzabile e la tua natura è quella di reagire con veemenza quando sei contrariato. Le parole dette nell’impeto del momento possono non rispecchiare i tuoi veri sentimenti e può capitare che ritorni a un atteggiamento più calmo. Ricordati di fare una pausa per riflettere, specialmente in questo fine settimana: tra sabato e domenica l’energia astrale potrebbe alimentare la tua irritabilità. Perciò, è importante analizzare attentamente se vi sono dei problemi all’orizzonte già a partire da oggi.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, perseguire con tenacia le tue passioni è assai importante. Ben consapevole sono del fatto che l’ardore amoroso non ha brillato intensamente ad Agosto, tuttavia, si presenta la possibilità di rinvigorire questa fiamma già nel mese di Settembre. È necessario che il tema lavorativo torni a essere un punto focale della tuo pensiero e, forse, è arrivato il momento di affermare con decisione la tua posizione, cosa che non hai fatto nel mese di Giugno. A volte, è fondamentale dimostrare la propria fermezza.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua natura non tollera l’inattività, e l’ambizione è una chiave fondamentale del tuo successo lavorativo. Ma non perdere di vista l’importanza dell’amore nella tua vita. Se c’è qualcuno che non riesce a comprenderti, oggi è il momento di esprimere la tua visione.

Oroscopo dell’Acquario

Con l’Acquario protagonista, astrologicamente parlando, ci troviamo di fronte ad una fase astrale assai propizia, grazie alla rinfrancante complicità di Venere, che rivolge nuovamente il suo luminoso sguardo verso di voi. Pertanto, la previsione astrologica diviene decisamente rilevante per coloro che aspirano a ritornare sul campo, non esclusivamente in termini professionali, ma anche affettivi. Nonostante la recente stanchezza accumulata, è opportuno dedicare un attimo per riflettere, idealmente durante il fine settimana, sabato e domenica nello specifico.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, fissate la vostra attenzione su settembre e ottobre, stagione autunnale, e cercate di lasciar indietro questo agosto, che in molti casi è sembrato un percorso di ostacoli. Purtroppo, sembra che i sentimenti non siano stati al centro della vostra vita, ma già dalla prossima settimana avrete Venere che non vi sarà più contraria. Questo, è ovvio, non sarà sufficiente a rigenerare una relazione, ma sicuramente vi offrirà delle opportunità migliori. Oltretutto, non scordatevi che nel giro di un paio di mesi avrete occasione di vivere incontri molto interessanti.

