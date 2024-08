Maika Randazzo è ancora single dopo Temptation Island. La giovane sembrava aver avviato una frequentazione con Lino Giuliano subito dopo la fine del reality show, sta di fatto che i due si immortalarono anche a letto insieme. Tuttavia, dopo poco, i due si sono allontanati, separando inesorabilmente le loro vite. In queste ore, però, è emerso uno scoop che riguarda proprio la giovane ex tentatrice del programma. Pare, infatti, che la protagonista abbia messo gli occhi su un discusso ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi avrebbe puntato Maika Randazzo: è un ex di Temptation Island e GF

In questo periodo Maika Randazzo si sta godendo ancora le vacanze estive. Molto spesso condivide con i suoi fan di Instagram alcuni momenti salienti delle sue giornate, sia al mare sia in giro per locali. Diverse volte, inoltre, ha avuto modo di incontrare anche alcuni ex concorrenti di Temptation Island con cui ha legato di più.

Alcuni utenti del web, però, hanno notato una cosa alquanto inaspettata. In questo periodo, infatti, la giovane pare abbia mostrato un certo interesse per un discusso ex volto del programma, ovvero, Mirko Brunetti. Quest’ultimo è tornato recentemente single dopo la fine della storia, definitiva o temporanea non si sa, con Perla Vatiero.

La reazione di Mirko Brunetti e degli utenti del web

Ebbene, Maika sembra aver “approfittato” di questa situazione, iniziando a seguire il ragazzo sui social. Il suo gesto è stato oggetto di tante critiche da parte degli utenti del web. Diverse persone, infatti, l’hanno accusata di aver smessi di mostrare interesse per i ragazzi fidanzati di questa edizione del programma, per passare a quelli della precedente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

C’è da dire che, almeno per il momento, Mirko Brunetti non ha ricambiato la cortesia della ragazza. Attualmente, infatti, risulta solamente che Maika segue Mirko e non il contrario. Brunetti non è interessato alla ragazza, oppure si tratta solamente di una questione di tempo e a breve ricambierà il follow? Solo il tempo potrà rivelarci come andrà a finire.

Maika vicina anche ad un altro ex di Temptation Island

Come se non bastasse, poi, alcune recenti indiscrezioni diffuse da Giuseppe Porro rivelano che Maika Randazzo sembra essere piuttosto vicina anche ad un altro ex protagonista di questa edizione di Temptation Island, ovvero, Alex Petri. Alcuni utenti del web li hanno visti vicini sui social ed hanno iniziato a fare dei commenti sulla faccenda. Lei, in tutta risposta, onde evitare di dare adito a questi rumor, ha deciso di disattivare i commenti. Gatta ci cova?