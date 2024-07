La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata per gli ex concorrenti di Temptation Island. I protagonisti di questa edizione, infatti, si sono rivisti ed hanno trascorso una serata all’insegna della musica e della baldoria. Ad ogni modo, non si trovavano tutti all’interno dello stesso locale. I fidanzati si sono incontrati con le varie tentatrici, mentre le fidanzate hanno organizzato una reunion con i tentatori. Mediante i social, i vari protagonisti hanno pubblicato diversi contenuti in merito a quanto accaduto. Ebbene, specie per quanto riguarda Lino Giuliano e Alessia Pascarella ci sono stati dei colpi di scena inediti.

Serata di baldoria tra fidanzati e tentatrici: Lino e Maika dormono insieme

Una volta chiusi i battenti di Temptation Isalnd, Lino e Alessia hanno confermato la loro idea di restare separati. In questi giorni, poi, sono trapelate delle indiscrezioni dalle quali sembrava che tra loro potesse esserci un ritorno di fiamma, a quanto pare non sarà così. Dopo quello che è accaduto ieri sera, infatti, la situazione sembra essersi completamente stravolta. I fidanzati sono usciti con le tentatrici di questa edizione ed hanno trascorso una serata molto divertente. Tra le Instagram Stories di Lino e Maika Randazzo, infatti, sono stati condivisi dei contenuti dai quali si evince che i due siano stati molto vicini.

Entrambi hanno ironizzato sulla questione della presunta motocicletta fantasma di Lino. Il ragazzo ha ammesso di possederla, mentre Alessia lo ha smentito. Ebbene, dopo aver fatto dell’ironia sulla faccenda ed aver trascorso la notte fuori fino all’alba insieme agli altri protagonisti, i due si sono appartati in un hotel. Sul web, infatti, è spuntata una foto che li ritrae a letto insieme intenti a scambiarsi delle coccole. L’immagine in questione ha generato molto clamore, sta di fatto che in tanti hanno commentato accusando i due di fare il tutto solo per hype, ma non solo. In tanti hanno mandato anche questo contenuto ad Alessia per avere una sua reazione, che è arrivata in men che non si dica.

La reazione di Alessia Pascarella: lo sfogo e il ripensamento

Questa notte, infatti, Alessia Pascarella ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui ha invitato tutte le persone che la seguono e che le vogliono bene a non inviarle più contenuti inerenti Lino. Lui, ormai, rappresenta un capitolo passato e chiuso per lei, pertanto, non ha più piacere a guardare le sue cose. La giovane, però, non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata contro il suo ex. Nello specifico, ha detto di essere molto diversa da lui in quanto lei non frequenta persone di cui sparla.

Dopo aver pubblicato questo sfogo, però, Alessia si è pentita, sta di fatto che ha cancellato tutto dal suo profilo. La donna ha sostituito questo contenuto con dei video che la ritraggono in compagnia delle sue ex coinquiline nel villaggio. Come anticipato, infatti, anche loro hanno trascorso una serata all’insegna del divertimento e della baldoria ieri sera. Pertanto, anche sul profilo di Alessia sono apparsi video divertenti in cui fidanzate e tentatori ballano, si divertono e trascorrono la notte fuori fino all’alba. Insomma, pare proprio che Alessia e Lino stiano facendo a gara a chi si diverte di più. Chi avrà la meglio?