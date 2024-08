Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 20 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 20 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, se non sei riuscito a ricevere riscontri affettivi, potrebbe significare che stai dando poca importanza all’amore. Vista la magnifica costellazione stellare che si è delineata a partire da luglio, sarebbe inusuale non aver colto qualche segnale. Tuttavia, se hai già un riferimento, non c’è necessità di cercare altrove. Questa configurazione astrologica è molto favorevole, non soltanto per i cuori innamorati, ma anche per coloro che mirano a crescere professionalmente.

Oroscopo del Toro

Come il grande Paolo Fox, osservo che il Toro, grazie al passaggio di Giove, potrebbe notare importanti sviluppi nel campo economico e finanziario. Questo si allinea al suo obiettivo di raggiungere stabilità e armonia. Coloro che hanno sofferto per questioni sentimentali, con l’appoggio di Venere, stanno iniziando a gestire meglio queste delicate situazioni, o stanno scoprendo il sostegno di alleati preziosi che possono aiutarli a superare i momenti di crisi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sembra che di recente ci sia stato un cambiamento nel vostro comportamento. Qualcuno potrebbe avervi rivolto domande del tipo: “Che cosa è successo? Sembri aver perso quella brillantezza, quella vitalità di una volta”. Questi gemellini che erano soliti essere pieni di energia, sempre attivi e pronti a spostarsi di qua e di là per la città, sembrano aver rallentato. Si potrebbe dire che alcuni di voi si siano, in un certo senso, abbassati le braccia, mostrando un atteggiamento di rassegnazione. È importante però non lasciarsi abbattere, specialmente quando ci sono dei progetti in corso. Non bisogna fermarsi, indipendentemente dall’opposizione che si potrebbe incontrare.

Oroscopo del Cancro

Come il noto astrologo Paolo Fox, ti direi: Cancro, il tuo destino risiede nelle tue aspirazioni. L’orientamento astrale attuale è particolarmente favorevole: settembre segnerà un momento determinante per la tua sfera lavorativa, più rispetto alla romantica. Pertanto, è tempo di arrotolarsi le maniche e dedicarsi alla progettazione di piani di successo.

Oroscopo del Leone

Leone, il tuo percorso di vita è sempre stato guidato dalle forti emozioni. Non ti lasci influenzare dalle critiche negative, preferisci seguire il tuo cammino senza distrazioni. Aspettati un continuo flusso di emozioni e sensazioni positive, anche se potrebbe esserci una leggera tensione nel corso del fine settimana.

Oroscopo della Vergine

Vergine, hai destinato del tempo alla famiglia, ai figli, hai gestito alcune cose domestiche e hai strategicamente posizionato le pedine a tuo favore. Non scordare, a partire da settembre, c’è un incontro in agenda: quello col destino. È lampante che aneli a trasformare vari aspetti della tua esistenza e ad adottare nuove decisioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il tuo pensiero è rivolto all’amore, visto che dal 29 Venere prenderà posto nel tuo segno. È importante che tu presti attenzione anche al tuo benessere, è il momento di ristabilire la fiducia in te stesso. Questo oroscopo promette emozioni positive. A Settembre, l’influenza positiva di Giove e Venere favorirà particolarmente coloro che lavorano nel campo creativo.

Oroscopo dello Scorpione

Le stelle prevedono che il weekend vedrà lo Scorpione in una lieve tensione. Da quello che posso dedurre, siete stati molto occupati, assistendo un parente in difficoltà. Dunque, avete dovuto anteponere i vostri doveri ai piaceri. Ma non temete, l’orizzonte astrale suggerisce un cambiamento favorevole in arrivo con l’avvicinarsi di settembre.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, evita di concentrarti su ciò che non sei riuscito a conquistare; invece, rifletti su ciò che sarà presto nelle tue mani. Anche se recentemente hai riscontrato un rallentamento emotivo, settembre si prevede molto più promettente. Ma ti consiglio vivamente di non rievocare gli eventi del passato.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, in quest’autunno risplendente di grandi stelle e imponenti impegni, è possibile che affiorino anche notevoli preoccupazioni. Durante questa fase, è fondamentale che ti protegga da critiche infondate.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario si ritrova in un momento pressante, con la Luna che è rimasta nel suo segno per un periodo di due giorni, seminando caos e disordine. Ciò che serve adesso è un periodo di quiete, possibilmente in compagnia della propria metà ideale. Questa giornata potrebbe offrire l’occasione giusta per riconquistare un po’ di serenità.

Oroscopo dei Pesci

Agosto per i Pesci non ha brillato sotto l’aspetto sentimentale e continua sulla stessa linea. Ma dal 29 vedrete un notevole cambiamento. È possibile avvertire un certo grado di ansia riguardo a alcune situazioni, piani o progetti che devono essere valutati. I mesi di settembre, ottobre e novembre saranno di rimonta. Tieni sotto controllo il tuo carattere, particolarmente pungente in amore. La Luna nel tuo segno potrebbe renderti eccessivamente sensibile, al punto da diventare intollerante. Fai attenzione, e agisci con prudenza.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.