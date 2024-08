Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 19 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 19 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, noto in te un’eccellente influenza astrale favorevole, e ciò ti consentirà di prendere finalmente delle decisioni che avevi procrastinato da tempo. E se ci dovesse essere il partner ideale al tuo fianco, allora è ancora tutto più bello. Considera l’amore come un affascinante viaggio, soprattutto per i

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, ti suggerisco, caro Toro, di prestare attenzione alle questioni finanziarie che sono sul tavolo. Si intravedono dei giorni nei quali potrebbero emergere delle tensioni legate al settore economico, soprattutto se coinvolgi soci o collaboratori che non condividono i tuoi piani. In amore, invece, Venere è favorevole. Non importa se l’amore che vivi è diverso, innovativo o fuori dal comune, l’importante è abbandonarsi ai propri sentimenti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sembri essere un individuo animato da un amore per l’inedito, una personalità curiosa sempre pronta a mettersi in gioco. Trovarti in una posizione di ritiro potrebbe far riflettere che non stai conducendo la vita che aspiri avere. Perciò, se negli ultimi tempi ti sei trovato a riflettere sulla futilità di fare piani e programmi, ti incito a riconsiderare. È possibile anche perdonare qualcuno in amore, dove intravedi delle incertezze.

Oroscopo del Cancro

Affronta l’orizzonte con fiducia, o Cancro, questa settimana ti riserva delle potenti rivelazioni. Aspettati che emergano novità rilevanti, possano esse essere alla porta dell’amore o nel tunnel del lavoro. Come ben saprai, mi trovo adesso nel fervore dell’estate, dando vita al mio libro. Traciando la rotta delle stelle del 2025, ecco che ci si para davanti un incontro significativo: Giove farà la sua apparizione nel tuo cielo zodiacale. Pertanto, prepariamoci a ricevere con il dovuto garbo questo ospite celestiale. Da quest’istante, dobbiamo iniziare a lavorare ad un progetto che ci porti verso la liberazione. In amore, se hai sofferto, il momento del recupero è finalmente arrivato.

Oroscopo del Leone

Leone, avrai l’opportunità di viaggiare e di vivere nuovi incontri. In fondo, tutte le decisioni spettano a te, ma se gli astri saranno favorevoli potrebbero presentarsi delle opportunità economiche supplementari. Agosto sarà il periodo ideale per parlare di affetti e per dar seguito ai progetti che avevi iniziato a luglio.

Oroscopo della Vergine

Amici della Vergine, focalizziamo ancora una volta l’attenzione sull’amore. Mi sento come un disco rotto, ma Venere nel vostro segno fa da faro, rendendo brillanti le storie autentiche. Tuttavia, un avvertimento: tale luce potrebbe rivelare anche situazioni poco convincenti. Quindi, se una storia d’amore ha ormai esaurito il suo corso, potreste sentire in questo periodo un forte sentore che qualcosa non quadra. Oppure potreste aver bisogno di riflettere un po’ di più.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, è il periodo propizio per aprire il proprio cuore e fare spazio all’amore, dimenticando delusioni e tristi ricordi del passato. Venere, infatti, entra in congiunzione con il segno alla fine del mese, rendendo possibile che una relazione possa assumere un significato profondo dopo un periodo di chiusura emotiva. Inoltre, nuove opportunità e una maggiore libertà di intraprendere nuovi percorsi si presentano in ambito lavorativo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, entriamo in una fase un po’ tesa, non posso negare che anche la giornata di domenica è stata carica di tensione. Forse l’entità degli impegni è stata troppo elevata o le complicazioni troppo numerose. Ti consiglio di concentrarti sui tre giorni a venire per goderti delle esperienze uniche.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, nel campo dell’amore sembra ci sia un po’ di foschia, mentre la sfera lavorativa pare più chiara. È evidente che a giugno ci può essere stato un contrattempo, potresti aver avvertito la sensazione che alcuni dei tuoi successi non siano stati apprezzati a dovere. Tuttavia, non temere, ci sarà margine per rifarsi anche a partire da settembre.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, i tuoi pensieri sono guidati dall’amore e sappi che l’amore risponde con la stessa intensità. Non è da escludere che qualcuno si stia avvicinando a te, desta il tuo interesse e potrebbe anche essere il caso di dire un “Ti perdono”. Roma non è stata costruita in un giorno, e così sarai guidato da Venere, eccellente nel suo supporto nei sentimenti amorosi. Per quanto riguarda la vita professionale, è in vista una ripartenza già verso la fine del mese.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, con la luna nel tuo segno, rischi di mostrarti un po’ impaziente. Di natura sei un individuo affabile, cordiale e ottimista. Tuttavia, se la situazione dovesse diventare troppo tesa, fai attenzione a mantenere il controllo e a non superare i limiti.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, è fondamentale che mantengate la serenità nei sentimenti. Ci sono alcuni punti oscuri e, stando alle stelle, molti di voi non hanno trascorso un Ferragosto che rimarrà impresso nella memoria, da contrassegnare con il rosso sul calendario. Di fronte alle recenti conquiste, è bene fare una pausa di riflessione. L’autunno che si profila all’orizzonte potrebbe portare con sé un carico di responsabilità che merita attenta considerazione.

