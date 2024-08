Myrta Merlino si sta godendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia nell’attesa che riparta la nuova edizione di Pomeriggio 5. Contro ogni aspettativa, la donna è stata confermata nuovamente alla guida del talk show pomeridiano, per tale ragione, adesso deve ricaricare un po’ le batterie prima di riprendere alla grande. Nel frattempo, la conduttrice ha rilasciato anche un’intervista al settimanale Chi in cui ha fatto delle confessioni in merito a come sarà la prossima stagione di Pomeriggio 5.

Le parole di Myrta Merlino sulla prossima edizione di Pomeriggio 5

A partire da lunedì 2 settembre tornerà in onda Pomeriggio 5 con la guida di Myrta Merlino. La donna ha parlato in un’intervista della sua esperienza all’interno della trasmissione, e non ha nascosto di aver vissuto diverse difficoltà. La protagonista si è trovata in un contenitore del tutto differente a quello a cui era solitamente abituata. Questo, ovviamente, l’ha messa a dura prova.

Ad ogni modo, lei ha voluto usare un approccio dimesso e da osservatrice, che le ha permesso di entrare nelle case degli italiani cercando di capire quali fossero le loro esigenze e preferenze. Proprio queste sono le basi sulle quali si fonderà la prossima stagione di Pomeriggio 5. Quella di quest’anno è stata un’edizione di “rodaggio”. Adesso Myrta è molto più consapevole di quello che piace al pubblico, pertanto, pertanto, darà ai telespettatori esattamente quello che si aspettano. Anche nella prossima stagione, così come in quella di quest’anno, saranno affrontati temi attuali, come le truffe alle persone anziane, i femminicidi e tutti i fatti principali di cronaca del momento. Inoltre, sarà dato spazio anche a un po’ di intrattenimento e gossip, ma sempre senza trascendere nel trash.

Il confronto con Barbara d’Urso e le vacanze di Myrta

Proprio nel fare questi discorsi, Myrta Merlino si è voluta differenziare da quella che era la conduzione precedente di Barbara d’Urso. A tal proposito, la donna ha ammesso che lei preferisce adoperare un approccio decisamente più dimesso, evitando di spettacolarizzare il dolore, oppure di mettere il dito nella piaga in certe situazioni. Il suo intento, infatti, è sempre stato, e continuerà ad essere, quello di adoperare un approccio umile e discreto.

Ad ogni modo, prima di cimentarsi nuovamente nel lavoro, Myrta Merlino sta ricaricando le batterie in vacanza con la sua famiglia. La donna, infatti, si trova attualmente a Pantelleria con il suo compagno Marco Tardelli, i suoi figli e degli amici. Tutto sta procedendo nel migliore dei modi, sta di fatto che non mancano gite in barca, cene, pranzi e tanti momenti di divertimento e spensieratezza.