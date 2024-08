In questi giorni Ida Platano è stata piuttosto assente dai social, cosa alquanto insolita considerando la frequenza con cui pubblica contenuti. Questo, dunque, ha spinto i suoi fan a preoccuparsi, al punto da mandarle tanti messaggi in privato per chiederle come stesse e cosa fosse successo. Ebbene, a distanza di un po’ di giorni, la donna ha deciso di rompere il silenzio.

Ecco perché Ida Platano è sparita dai social

Ida Platano, volto diventato ormai iconico di Uomini e Donne, è molto attiva sui social, dove è solita condividere contenuti inerenti le sue giornate, la sua vita professionale e parte di quella privata. La donna, però, in questi giorni si è assentata, facendo perdere le tracce di sé. La preoccupazione dei suoi fan si è subito fatta sentire, al punto che la donna ha ritenuto opportuno intervenire per fare delle precisazioni.

Mediante delle Instagram Stories, infatti, la dama ha pubblicato dei video in cui ha voluto rassicurare tutti i suoi follower dicendo di stare bene. In questo periodo, però, ha avuto tante cose da fare e a cui pensare, ragion per cui è stata costretta ad allontanarsi un po’ dai social. Adesso, però, ha informato i suoi fan di essere tornata operativa a tutti gli effetti, anche nei riguardi ella sua community.

Gesto folle di una fan della dama di Uomini e Donne

Dopo aver fatto queste precisazioni, poi, Ida Platano ha voluto condividere alcuni messaggi ricevuti dai suoi fan colmi di affetto e di preoccupazione per lei. Tra di essi c’è chi le ha scritto di essere felicissima di rivederla e risentirla, in quanto fosse troppo in ansia per la sua assenza.

Inoltre, un’altra persona ha compiuto un gesto un po’ folle. Nel dettaglio, la persona in questione ha mandato ad Ida una foto in cui ha inquadrato il suo polso, sul quale è presente un braccialetto con la scritta Ida. Come se non bastasse, poi, oltre alla foto è presente anche un messaggio in cui questa donna, o ragazza, ha scritto all’ex tronista “Per sempre con te” con tanto di cuore annesso. La Platano, ovviamente, è stata felice di tutto ciò, anche se il tutto è apparso un po’ bizzarro ed esagerato.