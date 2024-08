Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 12 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 12 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Vedo un Ferragosto all’insegna dell’eccitazione per l’Ariete. Con la luna che si posiziona in un segno zodiacale di fuoco, siete pronti ad accendervi, proprio come il caldo estivo. Ho l’impresione che ci sarà un incontro speciale per voi entro il 15 del mese. Vorrei prevedere emozioni intense e passioni ardenti. E non dimenticate di tenere d’occhio il campo lavorativo, potrebbero esserci importanti opportunità in arrivo.

Oroscopo del Toro

Prevedo che l’autunno che si prospetta per il segno del Toro sarà di grande importanza, contrassegnato da forza e vitalità. E’ essenziale in primo luogo risolvere alcune problematiche economiche; è possibile infatti che l’estate appena trascorsa sia stata caratterizzata da un periodo di austerità. Quindi, è fondamentale monitorare attentamente le spese future. Tuttavia, non dimentichiamoci dell’importanza dell’amore. Grazie all’influenza di Venere, avrete l’opportunità di lasciarvi alle spalle momenti tristi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, se avessi l’incarico di attribuire un giudizio tramite un punteggio, dal punto di vista del tuo oroscopo, esprimerei così il mio giudizio: sul fronte lavorativo attribuirei un 8, mentre la sfera sentimentale la valuterei un poco meno, puntando sul sei. Questo perché sembra esserci un maggiore concentrate sulle attività concrete e pragmatiche. Se in questo momento avvertite il timore di lasciarvi andare in amore, state attenti a non lasciarvi sfuggire delle opportunità. Tuttavia, a partire dal 29, vedo un cambiamento positivo e un incremento anche per quanto riguarda gli affetti.

Oroscopo del Cancro

Cancro, avete un importante momento di cambiamento. In questa fase è fondamentale mantenere un atteggiamento positivo, evitando di cadere in un senso di tristezza. La vita sta fornendo un’opportunità unica, ed è nostro compito saperla riconoscere e sfruttare. Inoltre, la luna oggi è dalla nostra parte. Se domenica è emerso un nuovo interesse o hai iniziato a contemplare un importante progetto, prosegui lungo questa strada, poiché una significativa buona sorte è in arrivo nelle prossime settimane.

Oroscopo del Leone

Leone, devi affrontare molte sfide dopo una domenica impegnativa. Tuttavia, nello scenario sentimentale e lavorativo, sei in posizione di successo. Spero veramente per te un traguardo nel ruolo che desideri da tempo. Se qualcuno ha cercato di ostacolarti o trattenerti, da settembre in poi non avrà più questa possibilità.

Oroscopo della Vergine

Leggendo le stelle, la Vergine sembra avere un focus predominante su lavoro e denaro, particolarmente tra il pubblico maschile. Tuttavia, con Venere attuale nel loro segno, l’amore e la famiglia non sono da meno. Venere agisce come un faro, gettando luce anche sulle relazioni che sono diventate stanche, indicando un periodo di cambiamento. Quelli che hanno sopportato una dinamica amorosa fiacca, non saranno più inclini a farlo. Al contrario, coloro che godono di un legame affettivo solido, lo vedranno potenziarsi ancora di più.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia c’è un importante scenario celeste in arrivo. I sentimenti sono in primo piano e dal 29, con l’ingresso di Venere nel segno, si apriranno opportunità per vivere momenti ricchi di emozioni speciali. Ma oltre a questo, ci sarà anche l’occasione per migliorare il proprio stato generale, che resta l’aspetto più rilevante.

Oroscopo dello Scorpione

Bene, amici dello Scorpione, l’influenza della Luna nel vostro segno potenzia le vostre emozioni e desideri. Come accennato nel nostro incontro precedente, avete anche una certa predisposizione alle premonizioni. Avete l’appoggio di Giove da diverso tempo ormai, che ha smesso di ostacolarvi. Avete anche il sostegno di Saturno, che vi favorisce in termini astrologici. Questo è il momento ideale per affrontare e risolvere questioni lavorative rimaste in sospeso. Ricordate però, l’amore è sempre importante.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, evita di alimentare i conflitti sentimentali, specialmente se hai già riscontrato divergenze insormontabili. Tuttavia, dall’ultimo periodo del mese, potrebbe arrivare un aiuto significativo sul fronte amoroso. Le cose diventeranno più chiare.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, mi auguro che nelle pieghe del tuo cuore risieda già l’amore, che accanto a te batta già un altro cuore. Se così non fosse, mettiti in cerca. Venere infatti, semina emozioni e porta stimolanti novità nella tua vita lavorativa.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, con Venere che non ti ostacola più, sei libero di prendere decisioni importanti in campo amoroso. Per i single, potrebbero esserci opportunità di trovare quel qualcuno speciale in luoghi inusuali, molto adatti a un segno zodiacale che detesta la monotonia.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, mi rendo conto che potresti presentarti come se non avessi preoccupazioni, ma capisco che una certa ansia c’è. Questo sentimento potrebbe derivare dal fatto che l’autunno ha portato con sé degli impegni seri. Sei consapevole che dovrai affrontare delle responsabilità che non sono da prendere alla leggera. Pertanto, ti incito a non lasciarti sopraffare dalle preoccupazioni, ma, al contrario, a guardarle dal lato positivo e andare oltre. Il settore affettivo necessita di un po’ di attenzione, quindi non dimenticarti di prenderne cura.

