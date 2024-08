Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 8 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 8 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, stai attraversando un periodo in cui detieni il controllo indiscusso del clima della tua vita. Oggi, l’unico dissonante è la luna opposta che potrebbe creare qualche piccola difficoltà o provocare ritardi. Tuttavia, non è nulla che possa ostacolare il tuo slancio e il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Come ben sai, Toro, l’ambito del lavoro ha subito delle variazioni significative. I mesi di Agosto e Settembre potrebbero portare delle risoluzioni, comprese quelle relative a questioni giuridiche se ne hai incontrate. Tutto quanto non hai ancora provato e che rappresenta una novità, potrebbe rivelarsi estremamente interessante per te.

Oroscopo dei Gemelli

All’interno del segno zodiacale dei Gemelli, è perceptibile un’evoluzione positiva, principalmente riguardante la sfera lavorativa. In prospettiva del mese di settembre, sarà necessario che tu dedichi il tuo pensiero a definire le strategie adatte, comprendere i metodi opportuni da seguire, e determinare soprattutto i ritmi giusti per lo sviluppo di un progetto. Di recente, hai sperimentato la sensazione di non avere neanche un istante da riservare a te stesso: è essenziale che questa tendenza non persista.

Oroscopo del Cancro

Per il segno del Cancro, coloro che ambiscono a rinnovare un patto si troveranno in una posizione di grande favore. Venere dona un magnifico slancio, porta autentiche emozioni e sensazioni di significativo impatto; consente inoltre di offrire agli altri un sorriso.

Oroscopo del Leone

Leone, tu sei indomabile e intraprendente, queste sono caratteristiche parte integrante del tuo essere. Tuttavia, ad ora sembri esasperato dalle controversie infondate, hai deciso che si seguirà la tua linea di pensiero o non si procederà affatto. Questo fine settimana si preannuncia fantastico per opportunità romantiche.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ho preannunciato un cambiamento significativo nel tuo percorso di vita. Quindi, alcune figure che precedentemente consideravi fondamentali, attualmente potrebbero non avere più lo stesso ruolo. Infatti, sta emergendo una tendenza in molti di voi verso una rigenerazione interiore, una specie di potatura dei “rami secchi”, che si è avviata a giugno. Questa è una necessità per conservare le energie e, perché no, per iniziare un nuovo corso.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, nell’arco di questo ciclo lunare si percepisce un’energia rinnovata che influenza il tuo segno, rendendoti particolarmente aperto all’amore. Aggiungendo un elemento in più, a partire dal 29, Venere entrerà nel tuo segno, potenziando ulteriormente queste vibrazioni. Pertanto, non dovresti escludere l’idea di prenderti un periodo di vacanza. Se sei al momento senza un partner, potrebbe essere l’occasione ideale per cercare emozioni nuove, staccandoti dalla solita routine e dai ricordi del passato.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, è fondamentale gestire l’affetto con onestà in questo momento, e la presenza di Venere facilita l’energia per un successo che non è limitato solamente alla sfera sentimentale, ma coinvolge anche quella professionale. Se ti trovi in un periodo di riposo, puoi aspettarti sorprese ed incontri gratificanti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, una lieve inquietudine è da prevedere a causa dei numerosi pianeti in opposizione. Solitamente consiglio ai Sagittario di non puntare subito al traguardo finale, ma di apprezzare le tappe intermedie: l’apice verrà raggiunto nei mesi a venire. È possibile che ci sia qualcosa di celato nei vostri sentimenti amorosi? Non esitate a indagare.

Oroscopo del Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno, è fondamentale avere una mente chiara e circondarsi di individui solidi. I cieli attuali sottolineano l’importanza della famiglia e dei figli, così come gli amici sul cui supporto possono contare.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquari, in questa fase, il vostro compito principale è riordinare la vostra esistenza. Comprendo che possa essere arduo, visto il gran numero di attività che state svolgendo simultaneamente. Tuttavia, l’aspetto favorevole di Marte e Giove suggerisce una fioritura della vostra creatività, la quale potrebbe positivamente influenzare anche il vostro settore affettivo. Perché escluderlo?

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci, attualmente è fondamentale ricercare l’armonia interiore. È necessario raccogliere forze poiché i prossimi mesi, ovvero settembre, ottobre e novembre, richiederanno un impegno considerevole. Per quanto riguarda l’aspetto amoroso, ci sono tensioni e si trova sotto scrutinio. Vi invito a prestare particolare cautela nelle interazioni con coloro del segno dei Gemelli e della Vergine.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.