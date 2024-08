Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 5 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 5 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete potranno beneficiare di brillanti successi e audacia nel mese di Agosto. Apparentemente, le decisioni rilevanti e significative potrebbero essere già state prese nel mese precedente, Luglio. Il lunedì in questione segna un momento di particolare rilievo nelle questioni di lavoro. È evidente che qualcuno sta nutrendo nuove idee e progetti.

Oroscopo del Toro

Toro, percepisco che sei immerso in riflessioni profonde. Questa contrapposizione fra Sole e Luna può aver generato delle complicazioni. Ma, ricorda, una discussione può essere benefica se ti consente di liberarti di un fardello e, significativamente, se ti aiuta a raggiungere una visione più chiara. Aspira a trascorrere un lunedì senza troppi avvertimenti.

Oroscopo dei Gemelli

Agosto per i Gemelli presenta qualche complicazione sulla scena amorosa. È necessario scoprire se il disagio è legato a questioni del passato, o forse a una figura che non è in grado di capirti completamente. Ambiziona a un cambiamento nell’ambito lavorativo, poiché è proprio da questa direzione che potrebbero arrivare nuove e fruttuose opportunità.

Oroscopo del Cancro

Il Cancro si trova in un ciclo proficuo e stimolante. Alcune problematiche amorose richiedono risoluzione, ma il favore di Venere è dalla tua parte. Insomma, perspicaci opportunità si schiudono per coloro, come te, che agiscono più con l’intuito del cuore prima che con la logica della mente.

Oroscopo del Leone

Leone, è evidente che attualmente sei sotto il riflettore di tanti. Non importa le tue azioni o parole, ricevi tanto lodice quanto critica. Devi tenere a mente che, riguardo l’amore, hai la capacità di offrire molto di più.

Oroscopo della Vergine

Vergine, che meravigliosa visione questo cielo! Se stai pensando di stabilire un legame o un accordo con qualcuno, se desideri riscoprire l’amore che pensavi perduto, oppure se stai cercando un brivido occasionale, suggerisco ai single del segno Vergine di osservare bene ciò che li circonda. Ma è anche fortemente consigliato programmare una vacanza in breve tempo, preferibilmente in posti dove la socialità è all’ordine del giorno.

Oroscopo della Bilancia

Per coloro che appartengono al segno della Bilancia, noto un significativo ritorno alla calma interiore, un elemento fondamentale da non trascurare. Sottolineo inoltre l’entrata di Venere nel vostro segno a partire dal 29 agosto, questo significa che qualsiasi evento si verifichi tra oggi e la fine del mese potrebbe avere un ruolo cruciale nei vostri affari amorosi. Da non dimenticare come un’amicizia apparentemente nata per caso, possa trasformarsi in un legame molto più profondo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, immagini brillanti plasmate dalle stelle ci sono state rivelate nei recenti due giorni. Sebbene possiate aver avvertito un senso di fatica o un qualche tipo di restrizione, attualmente dovreste focalizzare le vostre energie sull’amore. Venere, che non si oppone più a voi, nutre delle rosee aspettative.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo spirito irrefrenabile di esprimere la verità potrebbe creare delle difficoltà. Nessuno nega il valore della sincerità, ma c’è il pericolo di urtare qualcuno che potrebbe non essere disposto ad ascoltare determinate realtà. Ti troverai di fronte a individui pronti a contendere anche le minime questioni.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, prendete nota. Venere ha dato il via a un transito di rilievo che influenzerà notevolmente i sentimenti. Ti invito, se sei tra i cuori solitari, a sbirciare un po’ attorno a te. Potrebbero sorprenderti nuove opportunità d’amore. Se già sei legato a una storia significativa, potresti sentirti spinto a rivalutarla; nulla di male in questo. Potresti anche trovarti inaspettatamente attratto da una figura che, sebbene non sembri essere la tua anima gemella dal lato emozionale o razionale, risveglia una forte attrazione fisica in te. Ricorda: l’attrazione ha molteplici sfaccettature.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il periodo è favorevole per vivere rapporti significativi. Venere non è più in oppposizione, rendendosi disponibile a condurrvi verso un periodo di novità entusiasmanti. Siete pronti per avventurarvi e fare nuove scoperte. Nel settore lavorativo, si preannuncia una rivoluzione: per alcuni di voi potrebbero esserci cambiamenti di gruppo o di ruolo, se non ora, sicuramente nei mesi a seguire.

Oroscopo dei Pesci

Segno dei Pesci, questo periodo di tranquillità non rappresenta un momento negativo nell’arco del mese di agosto. Potrebbe essere invece un intervallo dedicato alla riflessione, forse in previsione dei cambiamenti che si preannunciano con l’arrivo dell’autunno. Durante questo periodo, ci sarà infatti la necessità di pianificare e organizzare possibili sviluppi importanti, forse persino l’inizio di nuove avventure affettive. Ma ricorda, non occorre fretta nel dichiarare un “ti amo” eterno. Per i single, invece, consiglio di osservare attentamente l’evolvere delle relazioni, facendo attenzione alla nascita e allo sviluppo dei sentimenti, valutandoli giorno dopo giorno.

