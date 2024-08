Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 4 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 4 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’universo si sta allineando a tuo favore. Sono fortemente convinto che un atteggiamento positivo e risoluto sia il magnete per la buona sorte e l’approvazione. La giornata è amplificata dalla posizione favorevole del Sole, della Luna, di Venere, Marte e Giove. Nessun ostacolo può ostacolarti, tuttavia una sovrabbondanza di entusiasmo può essere troppo. L’arte consiste nel saperlo gestire.

Oroscopo del Toro

Cari amici del segno del Toro, l’atmosfera astrale del giorno si presenta singolare. Infatti, la posizione tanto inusuale di Sole e Luna, che abbiamo rilevato già dalla giornata precedente, potrebbe portarvi a dover affrontare un passato non completamente comprensibile. Tuttavia, la mia assoluta convinzione è che tornerete a trionfare, emergendo tra i vincitori. Pertanto, vi consiglio vivamente di astenervi dalle dispute e di rivolgere invece la vostra energie verso imprese positive e costruttive. Trarrete particolare beneficio da Venere, un pianeta che vi supporterà sia nell’ambito affettivo che professionale.

Oroscopo dei Gemelli

Per quanto riguarda il segno dei Gemelli, appare in una meravigliosa luce grazie alla posizione favorevole di Luna e Sole. Sei conscio di come affrontare le difficoltà, sfruttando quella vivacità e ironia che ti contraddistingue. Dobbiamo tener presente che il tuo è un segno zodiacale sempre in grado di sorprenderci con le sue battute e, più in generale, di dileguare le tensioni e i sentimenti negativi attraverso una sana dose di divertimento. In ambito sentimentale, sei una persona che tende a non dimenticare facilmente chi ti ha procurato sofferenze. Sappiamo che il mese di agosto potrebbe portare qualche momento di tensione nell’amore.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, osservo che il segno del Cancro sembra più sereno rispetto al passato. Questo è dovuto principalmente al fatto che vari piani e progetti, nati in modo discreto negli ultimi mesi, stanno gradualmente prendendo forma e acquistando concretezza. Inoltre, l’imminente transito di Venere promette di portare energia positiva e propizia per gli incontri. Se hai in mente un progetto da realizzare in autunno, questo è il momento ideale per non lasciartelo sfuggire.

Oroscopo del Leone

Leone, l’ambito sentimentale è incoraggiato da notevoli transiti astrali. Auspico che il mese di luglio abbia già conferito dei benefici al vostro core emotivo, cari nati sotto questo segno stellare. Ora è necessario trionfare in una sfida professionale e ottenere anche dei risultati gratificanti dal punto di vista economico. L’interazione con Acquario e Scorpione potrebbe generare alcuni contrasti.

Oroscopo della Vergine

Carissimi Vergine, auspico che possiate dare un peso maggiore ai sentimenti. Osservando le configurazioni astrali, con Venere nel vostro segno, sono portato a credere che l’amore deve giocare un ruolo fondamentale nella vostra vita. So bene quanto valutiate l’aspetto lavorativo, principalmente perché siete convinti che l’amore, soprattutto in una situazione di convivenza o di famiglia, necessiti di un adeguato sostegno economico per non diventare motivo di contesa. Mi rendo conto che molti tra voi presteranno più attenzione alla loro sfera privata rispetto ad altri aspetti della vita, ed è un approccio che trovo assolutamente lodevole.

Oroscopo della Bilancia

Per l’affascinante segno zodiacale della Bilancia, l’imponente Giove offre sostegno per risolvere qualsiasi crisi. Si apre la strada verso nuove sensazioni emozionanti e idee innovative che potrebbero rivelarsi vantaggiose. Non dimentichiamo che la Bilancia è un segno d’aria, che sprigiona una grande energia creativa.

Oroscopo dello Scorpione

Cari amici del segno dello Scorpione, nella giornata odierma potrebbero verificarsi piccoli intoppi che causeranno lievi ritardi. Non temete, non si tratta di nulla di serio. Se dovete interagire con persone che risiedono in altre città o che, semplicemente, tendono a stuzzicare la vostra ira, vi consiglio di agire con prudenza. Non c’è motivo di preoccuparsi, tutto si appianerà.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, nel settore professionale si prospettano svariate novità. C’era un periodo in cui ti sentivi un po’ deluso, poiché vedevi altri preferiti a te per qualche incarico di lavoro. Tuttavia, l’opportunità di dimostrare il tuo valore non mancherà. In effetti, potrebbe esserci già un miglioramento rispetto ad alcuni mesi fa. Non ti stupire se una gradita notizia dovesse arrivare!

Oroscopo del Capricorno

Agosto riserva ai Capricorno momenti ideali per riscoprire le proprie emozioni. Mi riferisco anche a quelle coppie che hanno avuto un tracollo amoroso. Generalmente, in queste situazioni, le responsabilità sono condivise equamente. Se esiste ancora una certa complicità, dovreste chiedervi: perché non rinnovare la fiamma dell’amore? Ci possono essere opportunità di ritorno.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario è un periodo di ritrovata armonia amorosa, Venere si è allontanato dalla posizione di opposizione. Le relazioni estese nel tempo potranno rispolverare la scintilla della passione. Un lieve affaticamento potrebbe presentarsi, ma sarà solamente un ostacolo da superare.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, fai attenzione a non cadere nelle polemiche. Un malinteso o una parola fuori posto possono scatenare grandi conflitti. È fondamentale che tu trovi il modo per rilassarti, poiché l’autunno che ti aspetta sarà impegnativo ma anche pieno di interessanti risvolti.

