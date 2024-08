Una volta chiusi i battenti di Temptation Island, hanno iniziato a trapelare sul web delle indiscrezioni in merito al possibile sbarco al Grande Fratello di alcuni ex concorrenti del reality show incentrato sulle tentazioni. A creare particolare sgomento sono stati i possibili approdi nella casa più spiata d’Italia di Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Il primo si è già espresso a riguardo, mentre in queste ore ci ha pensato la donna a spendere qualche parola sulla faccenda.

Alessia andrà al GF dopo Temptation Island? La donna rompe il silenzio

Alessia Pascarella sta continuando a rispondere alle domande dei suoi fan di Instagram. In queste ore, a catturare la sua attenzione è stato un quesito inerente uno degli argomenti più discussi ultimamente, ovvero, la sua possibile partecipazione al GF. Si deve premettere che i possibili concorrenti non possono proferire parola in merito alle ipotetiche trattative in corso fino a quando non arriva l’ufficialità da parte dello staff .

Per il momento, dunque, Alessia si è limitata a dire di ricevere davvero tante domande a riguardo, ma non può dare una risposta definitiva. Ad ogni modo, la donna si è mostrata disposta a partecipare al reality show, sta di fatto che ha ammesso che se le cose dovessero andare realmente in questa direzione, lei ne sarebbe felice e accetterebbe volentieri.

L’entusiasmo dei fan è stato smorzato: ecco perché

Successivamente, però, Alessia ha scritto una frase che ha raffreddato un po’ le speranze dei fan. Nello specifico, la donna ha invitato tutte le persone che la seguono a non dare troppo adito a quello che viene pubblicato sul web e sui social, in quanto spesso non si tratta di verità. Per il momento, infatti, ancora non si sa nulla.

Dalle sue parole, però, si è evinto in maniera piuttosto netta che dei contatti tra il Grande Fratello e alcuni concorrenti di Temptation Island ci siano stati eccome. Per scoprirne l’esito, però, sarà opportuno attendere ancora un po’ di tempo. Ricordiamo che il programma condotto da Alfonso Signorini aprirà i battenti a partire da lunedì 16 settembre, quindi, fino a quella data, tutto potrebbe ancora cambiare.