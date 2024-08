Ieri sera, Lino Giuliano ha effettuato una diretta su Instagram in cui ha chiacchierato un po’ con i fan. L’atteggiamento dell’ex concorrente di Temptation Island, però, è stato piuttosto ostile e piccato nei riguardi di molti utenti del web, al punto da scatenare una polemica. Tra i tanti argomenti trattati, Lino ha parlato della sua possibile partecipazione al Grande Fratello e non ha potuto non menzionare la sua ex Alessia Pascarella.

Un utente chiede a Lino se sarà al Grande Fratello: la sua reazione lo tradisce

Nel corso di una diretta sui social, Lino Giuliano ha risposto ad alcune domande degli utenti del web in tempo reale. In tanti gli hanno chiesto delucidazioni in merito alla sua possibile partecipazione al Grande Fratello come concorrente. Ebbene, a tal proposito, Lino ha letto la domanda ed è apparso alquanto in imbarazzo. Il napoletano, infatti, ha accennato un sorrisetto. Successivamente, poi, ha detto di non saperlo, o meglio, di non poter parlare di questa cosa.

La sua reazione, supportata anche dalla sua espressione alquanto furbetta, ha spinto molti a credere che il giovane abbia implicitamente confermato di essere stato annoverato tra i concorrenti della prossima edizione del GF. Per avere la conferma definitiva, chiaramente, bisognerà attendere un altro po’ di tempo, ma lui è certamente tra i protagonisti più papabili.

Lino Giuliano contro Alessia e contro il web: la “minaccia”

Oltre che parlare di questo argomento, però, Lino ha risposto anche ad alcuni quesiti legati ad Alessia. In tanti lo hanno attaccato e insultato per il modo in cui si è comportato con la donna e per il fatto di non fare nulla per provare a riconquistarla. Ebbene, a tal proposito, Giuliano è stato categorico. Il ragazzo ha detto che Alessia sarà anche una ragazza splendida, bellissima e bravissima, tuttavia, caratterialmente i due sono incompatibili, pertanto, non c’è nulla da fare, non torneranno mai insieme.

Dinanzi queste parole, molti utenti del web gli si sono rivoltati contro e lui ha reagito in malo modo. Lino, infatti, ha “minacciato” di togliersi dai social. Il protagonista ha ammesso di non vivere di questo, pertanto, può farne tranquillamente a meno. Se dovesse notare un eccessivo aumento di insulti contro la sua persona, infatti, potrebbe anche arrivare a prendere la decisione di non farsi più vedere. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo.