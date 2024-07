Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 1 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 1 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua energia è palpabile e positiva. Sai, non riesci a rimanere a mani vuote e sempre in cerca di cambiamento. Ora, sembra che tu abbia preso una decisione drastica, un cambiamento totale. Questo è particolarmente vero se sei in una posizione di comando. Sembra che una specie di rivoluzione sia in corso! E questa potrebbe portare anche a dei cambiamenti nella tua vita sentimentale.

Oroscopo del Toro

Toro, l’influsso della luna ti suggerisce riflessione e saggezza. Tra poco tempo, Venere arriverà portando con sé sentimenti d’amore, un aspetto molto significativo per te che hai recentemente affrontato una rottura e desideri riprenderti. L’affiatamento di Venere e del sole ti offre opportunità di risvegliare emozioni in tutte le aree della tua esistenza e, con una buona fortuna, di scoprire anche alcune soluzioni.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, con voi le discrepanze occasionali possono emergere, quindi fate attenzione. Nell’ambito affettivo, c’è chi non condona le azioni scorrette; tu potresti essere tra coloro che non dimenticano le offese o, per usare le parole esatte, le cattiverie di un individuo che non si è comportato in modo rispettoso nei tuoi confronti.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, direi: se sei del segno del Cancro e la Luna si trova nel tuo segno in un aspetto favorevole rispetto a Saturno, le tue intuizioni avranno un valore raddoppiato e qualsiasi conflitto potrà essere risolto con successo. Grazie alla tua acutezza, intelligenza e previsione, sei ben equipaggiato per affrontare qualsiasi sfida.

Oroscopo del Leone

Leone, l’influenza benefica di Venere è dalla tua parte. Tuttavia, in questo periodo di benessere e forma fisica, il pericolo potrebbe essere di esigere eccessivamente, passando dalla parte dell’errore con pretese irrazionali. È il momento di chiudere definitivamente con le circostanze del passato che non ti hanno portato la soddisfazione desiderata.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sui sentimenti il punteggio è 8 dato l’impegno appassionato che stai mettendo. Per quanto riguarda il lavoro ti assegno un 6, non dovuto a problematiche significative, ma perchè vedo una svolta concreta solo nelle ultime giornate del mese. Quindi, non esitare a dare priorità al tuo mondo emotivo.

Oroscopo della Bilancia

In questi giorni, il segno della Bilancia sembra attraversare un periodo di malinconia, probabilmente dovuto a questioni personali che tuttavia stanno per essere risolte. Il cielo, con Giove positivo, si mostra propizio. Alcuni hanno stretto vincoli matrimoniali, altri hanno intrapreso una convivenza. Ci sono anche coloro che si sono imbattuti in un amore intenso, capace di far rimarginare le ferite di una separazione. Insomma, con il trascorrere del tempo, la sensazione generale è quella di un progressivo benessere.

Oroscopo dello Scorpione

L’istinto e l’erotismo del segno dello Scorpione sono favoriti in questo periodo. Desidero realmente che tu possa entrare in contatto con individui piacevoli, arrivando a sfruttare al meglio le potenzialità di questa settimana. In caso di una relazione che da tempo ha mostrato crepe e difficoltà, potrebbe essere il momento opportuno per voltare pagina.

Oroscopo del Sagittario

Amico Sagittario, sei consapevole del fatto che di fronte alle difficoltà avverti l’impulso di cambiare aria, desideri spaziare in un ambiente differente e socializzare con nuove persone. Suggerisco di organizzare un viaggio, di metterti in movimento e ricerchi un po’ di relax. Riguardo l’amore, devo presentare una visione realistica: al momento sembra essere un po’ lontano a causa di alcune circostanze, che hanno portato ad un innegabile distacco.

Oroscopo del Capricorno

Per il Capricorno, pianificare eventi romantici si fa sempre più leggero, sorprese favorevoli in arrivo per coloro che esercitano un’attività autonoma. Momenti di relazione molto fruttuosi in vista.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, si avvista un ciclo di trasformazioni e innovazioni, una fase dove si dovranno assumere nuove responsabilità, che possono coinvolgere i figli o la gestione dell’abitazione. Da lunedì Venere non sarà più in posizione opposta, suggerendo un periodo favorevole per risolvere i contrasti sentimentali, riavvicinamenti in amore e la risveglio di emozioni intense.

Oroscopo dei Pesci

Ariete, con gli astri contrari, il consiglio stellare è quello di prenderti un momento di calma e tranquillità, proprio perché sappiamo che l’autunno potrebbe presentarsi con alcuni impegni ardui. Il tuo obiettivo dovrebbe essere rigenerare il tuo spirito con positività, e soprattutto evitare conflitti sentimentali, dal momento che ultimamente i giudizi si fanno sempre più severi, e pare che questo malcontento non sia soltanto tuo. L’insoddisfazione, quindi, dovrebbe essere accantonata.

