Dopo Temptation Island molti protagonisti di questa edizione stanno cavalcando l’onda mediatica realizzando dirette con i fan, box di domande e interazioni di vario genere. Tra le più presenti sul web c’è, sicuramente, Martina De Ioannon. Quest’ultima, proprio ieri ha realizzato una diretta su TikTok insieme ad Alessia Pascarella, con cui ha stretto uno splendido legame. In tale occasione, Martina non ha fatto altro che parlare molto male di Raul Dumitras, facendo passare un messaggio di lui molto pesante. Ecco cosa è successo.

Le pesanti accuse di Martina contro Raul dopo Temptation Island

Anche se Martina ha scelto di uscire da Temptation Island senza Raul, preferendo approfondire la conoscenza con il tentatore Carlo Maini, sui social proprio non riesce a non parlare del suo ex. Dopo un duro botta e risposta con Lino Giuliano, Martina ha realizzato una diretta in cui ha sparlato dell’ex in maniera piuttosto pesante. La ragazza ha lasciato intendere che, quando stavano insieme, Raul si comportasse con lei in maniera dispotica, ovvero, le impedisse di uscire, quasi costringendola a stare segregata.

Come se non bastasse, poi, pare che Raul fosse solito adoperare un comportamento anche piuttosto irruento. Se al falò di confronto è rimasto molto tranquillo, infatti, è perché temeva che Martina potesse tirare fuori delle cose del passato facendogli fare una pessima figura, pertanto, ha preferito ingoiare la pillola. Insomma, si tratta di accuse decisamente forti che stanno suscitando un certo clamore.

Raul diffida Martina? Lei intanto si “nasconde”

A parlare della faccenda è stato anche l’influencer Alessandro Rosica, il quale si è detto profondamente indignato per il comportamento di Martina. Per quale motivo continua a parlare del suo ex se, alla fine, i due si sono lasciati? Inoltre, il messaggio che sta facendo passare è decisamente sbagliato, pertanto, Raul farebbe bene a diffidare la donna dal parlare di lui, specie in questi termini

Inoltre, sempre sul conto di Martina sono recentemente trapelate altre indiscrezioni. Pare, infatti, che si stia comportando in maniera piuttosto fasulla sul web. Sui social, infatti, starebbe facendo di tutto per nascondere la sua frequentazione con Carlo. In realtà, però, i due hanno trascorso molto tempo insieme, anche a casa, quindi, per quale ragione sui social fingerebbero di non stare insieme? Forse sono tutte strategie per fare hype considerando che la giovane sta continuando a passare da profilo pubblico a privato per cercare di incrementare i follower.