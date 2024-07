In questi giorni stanno volando archi e frecce sui social tra Lino Giuliano e Martina De Ioannon. Dopo Temptation Island, il ragazzo è diventato piuttosto amico di Raul Dumitras, ex di Martina, mentre quest’ultima ha legato parecchio con Alessia Pascarella, ex di Lino. Questo, dunque, ha spinto i due ad essere su fronti opposti. Sui social, precisamente su TikTok, i due si stanno lanciando stoccate al veleno. Ecco cosa è emerso.

Lo scontro social tra Lino e Martina dopo Temptation Island

Lino e Martina si stanno attaccando mediante i social. La ragazza si è sempre scagliata contro Giuliano per i comportamenti che ha assunto nei riguardi di Alessia. Quest’ultimo, stanco delle continue accuse, ha registrato un video in queste ore in cui ha detto delle cose molto forti su Martina. Nello specifico, l’ha accusata di predicare bene e razzolare male, in quanto anche lei nel villaggio si è comportata come lui ma, a differenza sua, si è presa anche la briga di criticarlo e parlare molto male di Lino.

Secondo quest’ultimo, però, la colpa di tutto ciò sarebbe di Alessia, che avrebbe permesso alla sua amica di prendersi certe confidenze contro colui che, comunque, era ancora il suo fidanzato. Lino, poi, ha elencato una serie di cose fatte da Martina che le si potrebbero ritorcere contro. Nel dettaglio, ha riportato che la giovane abbia dipinto Maika come una poco di buono, ben conosciuta a Roma per i suoi modi di fare libertini.

Le “minacce” di Lino: tutta strategia per il GF?

Giuliano, poi, non è voluto andare troppo oltre. Il ragazzo ha invitato Martina a smettere di attaccarlo, in quanto se non lo farà si sentirà autorizzato a divulgare informazioni compromettenti sul suo conto. Lino ha detto alla sua interlocutrice virtuale di “fare la brava” altrimenti se ne sarebbe pentita. Infine, ha anche detto che Martina stia piena di figuracce, il tutto corredato da parolacce. Con questa sorta di “minaccia”, Lino ha ammesso di voler concludere qui la questione, ma sembra proprio che non sarà così.

Questi teatrini di cui si stanno rendendo protagonisti i due, infatti, hanno tutta l’aria di essere solamente delle strategie architettate per sollevare un po’ di polveroni e dinamiche in attesa dell’inizio del Grande Fratello, dove probabilmente si avrà modo di approfondire queste questioni dato che entrambi pare siano tra i papabili concorrenti del reality show. Sarà davvero così?