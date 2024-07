Un po’ di tempo fa, Aurora Tropea si è aperta con i suoi fan a cui ha raccontato di soffrire di una malattia molto rara che, purtroppo, sta pregiudicando in maniera sempre più significativa la sua vita. La donna è affetta da acalasia esofagea, un disturbo che purtroppo, ultimamente, le sta portando delle complicazioni nel suo stile di vita. Proprio in virtù di questo, la dama sta subendo un dimagrimento notevole, malgrado stia praticando sport e stia mantenendo un’alimentazione corretta. Ecco cosa ha rivelato.

Ecco perché Aurora Tropea è dimagrita così tanto dopo Uomini e Donne

Molti utenti del web, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno notato un notevole dimagrimento in Aurora Tropea. La donna, infatti, rispetto a come si è sempre mostrata a Uomini e Donne, appare molto più esile, cosa che ha spinto in tanti a chiederle cosa le stesse succedendo. Ebbene, Aurora ha deciso di tornare sull’argomento inerente il suo problema di salute.

A tal proposito, la dama ha svelato che anni fa le fu diagnosticata l’acalasia esofagea. A causa di tale malattia molto rara, ha svelato di essere anche stata operata in maniera piuttosto invasiva. Nel dettaglio, ha subito un trapianto e le hanno inserito un tubo per consentirle di ingurgitare cibo in maniera sicura. Malgrado questo, però, Aurora deve prestare molta attenzione alla sua alimentazione. Se mangia troppo, oppure male, infatti, rischia la chiusura della valvola, che potrebbe portarla a non respirare più.

Aurora svela di necessitare anche di trasfusioni: che succede

Il dimagrimento che sta subendo Aurora Tropea, dunque, non è affatto dettato da una sua specifica volontà, anzi, non ne va per nulla fiera. Purtroppo, però, è costretta a seguire un regime alimentare molto severo onde evitare problemi molto seri. Per cercare di mettere un po’ di massa muscolare, Aurora sta seguendo dei corsi in palestra, ma al momento non ci sono grandi risultati, bisognerà attendere con il passare del tempo e la costanza.

Nel corso del suo delicato sfogo, poi, la Tropea ha anche svelato che potrebbe necessitare di trasfusioni di sangue in quanto è diventata anche anemica. Al momento sta cercando di sopperire alla cosa introducendo nel suo organismo delle boccettine di ferro, ma con il tempo questo potrebbe non bastare. Malgrado questo, però, Aurora ha ammesso di amare la vita e di prendere tutto con il sorriso, in quanto piangersi addosso non serve a nulla. Il suo intervento è stato fatto solamente per replicare a tutti coloro che la stanno accusando di veicolare un messaggio sbagliato mostrandosi così dimagrita. Purtroppo, non è colpa sua.