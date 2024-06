In queste ore, Aurora Tropea si è aperta con i suoi fan di Instagram ed ha fatto delle confessioni molto private inerenti le sue condizioni di salute. Da un po’ di giorni, la dama di Uomini e Donne aveva detto ai follower di aver preso la decisione di tornare ad allenarsi, in quanto lei è un’ex atleta professionista. Nell’ultimo periodo, però, a causa di alcuni problemi di salute piuttosto importanti, è stata costretta ad interrompere e si è lasciata un po’ andare. Ora, però, è giunto il momento di riprendere in mano la sua vita, per tale ragione, ha deciso di raccontare ai fan alcune cose molto private.

Ecco il problema di salute di cui soffre Aurora Tropea

Aurora Tropea è molto attiva sui social, dove condivide buona parte del suo lavoro da orafa, sponsorizza i prodotti che vende nel suo negozio, ma non solo. La donna mostra anche alcuni sprazzi di vita privata, tra feste con gli amici e questioni un po’ più delicate. Da un po’ di giorni la dama ha deciso di tornare in palestra per rafforzare il suo fisico, ormai piuttosto deperito. Ad ogni modo, l’attività fisica deve sempre essere conciliata con una buona alimentazione, pertanto, la protagonista ha scelto di affidarsi ad un nutrizionista, il quale sta seguendo passo passo la sua situazione.

Nel condividere queste informazioni con i fan, Aurora ha fatto delle confessioni che in molti non conoscevano. La donna ha svelato di essere affetta da una malattia molto rara e molto invalidante dal punto di vista fisico, ovvero, l’acalasia esofagea. Si tratta di un disturbo funzionale dell’esofago che causa delle alterazioni alla motilità esofagea. Questo problema, purtroppo, ha causato ad Aurora non pochi problemi al suo fisico che, specie nell’ultimo periodo, è dimagrito tantissimo, specie perché ci sono tanti alimenti di cui non si può nutrire.

La decisione di Aurora sulla sua salute

Proprio in virtù di questa delicata situazione pregressa, Aurora ha svelato quanto fosse importante per lei farsi seguire da un esperto, in grado di darle la giusta alimentazione da seguire in modo da mettere un po’ di peso, principalmente caratterizzato da massa muscolare. La dama di Uomini e Donne, infatti, ha voluto condividere con i suoi fan la dieta che ha ricevuto e che è molto motivata a seguire.

Durante la chiacchierata con i fan, infatti, la protagonista ha ammesso di essere molto felice di essersi decisa ad iniziare questo percorso, in quanto ha iniziato a sentirsi molto meglio sia dal punto di vista fisico sia mentale. Purtroppo, a rendere le cose un po’ più complesse è anche il fatto che Aurora sia vegetariana, ragion per cui deve integrare certi alimenti e certi valori nutrizionali mediante l’ausilio di appositi integratori. Ad ogni modo, la Tropea ha ammesso di sentirsi finalmente bene, come non le succedeva da un bel po’ di tempo.