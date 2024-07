Dopo Temptation Island stanno generando molto clamore sui social alcuni contenuti mostrati da Lino Giuliano e Maika Randazzo. I due, infatti, hanno trascorso anche una notte insieme, almeno così si evince da una foto che entrambi hanno pubblicato. In tanti sono rimasti spiazzati da tutto ciò, in quanto credevano che l’ex tentatrice si fosse avvicinata a lui solamente ai fini del programma per avere visibilità. Ebbene, dopo tante accuse circolate a riguardo, Lino ha deciso di rompere il silenzio sui social raccontando come starebbero le cose.

Le accuse contro Lini e Maika dopo Temptation Island

Lino Giuliano e Maika Randazzo pare stiano continuando a frequentarsi dopo Temptation Island. Nessuno credeva che questo sarebbe stato possibile, specie alla luce di svariate segnalazioni trapelate. Proprio nelle ultime ore sono emerse delle voci secondo le quali sembrerebbe che l’ex tentatrice, parlando con alcune persone, abbia rivelato che Lino non fosse minimamente il suo prototipo, né esteticamente né, tanto meno, caratterialmente.

Questo, dunque, ha spinto a credere che, in realtà, il suo avvicinamento fosse dovuto solo a esigenze di visibilità. Nel vedere che i due si stiano vedendo anche al di fuori, però, stanno sorgendo spontanee altre domande. Alcuni si sono chiesti ironicamente se la giovane non stia continuando ad essere pagata per stare accanto al napoletano. Altri, invece, ritengono che i due si siano messi d’accordo per generare un po’ di hype dopo il programma, cosa che effettivamente si sta verificando. Altri ancora, poi, hanno accusato Maika di uscire con Lino solo per i soldi che lui avrebbe.

Lino Giuliano replica alle critiche: lo sfogo

Ebbene, dinanzi tutte queste accuse, Lino Giuliano ha deciso di intervenire mediante un video su TikTok. A tal proposito, l’ex fidanzato di Alessia Pascarella ha ammesso di essere allibito per tutte le voci che stanno circolando sul suo conto. Dapprima c’è chi ha insinuato che Maika si avvicinasse a lui per soldi, poi per pubblicità, ma una cosa seria non viene mai detta. Lino, poi, ha anche insinuato che tutte queste persone che stanno diffondendo queste malelingue sul conto suo e dell’ex tentatrice sono solo persone invidiose.

Dopo tale sfogo è stata immediata la replica di Alessandro Rosica, che è stato tra gli influencer principali che ha diffuso le notizie circa il presunto accordo tra Maika e Lino dopo Temptation Island. Ebbene, l’influencer ha ammesso di non avere assolutamente nulla da invidiare a Giuliano, semplicemente, fonti certe hanno riportato la notizia di tutto quello che Maika abbai detto di lui dopo il reality show, dunque, appare molto strano che la ragazza abbia cambiato idea in così poco tempo.