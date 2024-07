In queste ore, il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato ha fatto una denuncia sui social raccontando un fatto anomalo che gli è stato segnalato da alcune persone che lo seguono. Il protagonista, infatti, ha scoperto che stanno circolando in rete alcuni profili fake con il suo nome. Fin qui non ci sarebbe nulla di preoccupante, se non fosse per il fatto che essi potrebbero truffare delle persone.

La denuncia di Armando Incarnato sui social per il profilo fake

Non c’è pace per Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e Donne ha avuto recentemente alcuni problemi di salute per cui ha dato luogo anche ad uno sfogo particolarmente acceso. Adesso, invece, il napoletano si è trovato a dover sbottare sui social a causa di una questione inerente il suo account di Instagram.

Alcuni utenti hanno contattato in privato il cavaliere facendogli notare che ci fosse qualcuno che si stesse spacciando per lui sui social. La persona in questione ha creato un profilo fake adoperando le immagini di Armando per rendere il tutto più veritiero. Una volta resosi conto di quanto accaduto, l’esponente di UeD ha provveduto a contattare questa persona con una certa ironia chiedendogli chi fosse in quanto avesse un volto conosciuto.

Allarme truffa: Armando invita gli utenti a fare attenzione

Tuttavia, quella che potrebbe essere una banale burla potrebbe, in realtà, trasformarsi in una vera e propria truffa. L’utente fake, infatti, spacciandosi per Armando, potrebbe convincere delle persone a fare degli investimenti e a spendere del denaro in cambio di ricavi sicuri. Ricordiamo che è da tanto tempo che Armando sponsorizza alcuni sistemi di guadagno online, pertanto, qualche malcapitato un po’ ingenuo potrebbe credere anche alla persona che c’è dietro il profilo fake.

Allo scopo di scongiurare qualunque truffa, infatti, Armando ci ha tenuto a condividere questo profilo informando tutte le persone che lo seguono di non essere lui e di non fare assolutamente nulla che venga proposto da tale account. Al momento non si sa se qualcuno sia realmente caduto in questo tranello, ma si spera che l’intervento di Incarnato sia stato tempestivo.