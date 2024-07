Il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato si sta godendo qualche giorno di relax al mare e , purtroppo, sta avendo dei problemi di salute. Il protagonista si è aperto con i suoi fan a cui ha raccontato alcune disavventure che gli sono capitate a causa del sistema sanitario italiano. Vediamo cosa gli è successo.

La disavventura di Armando Incarnato in vacanza

Nelle recenti Instagram Stories, Armando Incarnato ha avuto l’ennesimo sfogo con i suoi fan. Questa volta, però, al centro dell’attenzione non c’è il suo tenore di vita abbastanza agiato, ma un argomento decisamente più serio, ovvero, la salute. A tal proposito, Armando ha spiegato di aver avuto alcuni problemi che, purtroppo, lo hanno spinto a rivolgersi ad un medico. Non essendo nella sua città di residenza, però, non si è potuto rivolgere al medico di base, ma ad altri dottori, i quali gli hanno prescritto una terapia alquanto dispendiosa.

Armando, così, ha sbroccato sui social contro il sistema sanitario italiano accusandolo di essere decisamente poco organizzato. Nel suo caso, infatti, non potendo rivolgersi al suo dottore, ha dovuto comprare tutte le medicine che gli occorrono per curarsi, cosa che lo ha spinto ad avere delle spese impreviste che, al momento, ammontano già a 150 euro, ma non è ancora finita qui.

Lo sfogo del cavaliere di Uomini e Donne contro la società: parole forti

Armando Incarnato, allora, ha approfittato di questa situazione per ribadire, ancora una volta, quanto sia utile e necessario riuscire ad avere un’entrata extra al mese, in modo da sopperire proprio a questi eventuali problemi che possono capitare d’improvviso. Il volto di UeD, poi, è passato ad attaccare anche il sistema politico italiano, che permette tutto ciò e, nel parlare di questo, ha fatto delle confessioni che hanno generato un certo sgomento.

Nello specifico, Incarnato ha svelato di non andare a votare da anni in quanto non nutre assolutamente fiducia nel sistema politico italiano. A suo avviso, infatti, una delle prime mosse che dovrebbe essere fatta per migliorare la situazione e le condizioni degli italiani sarebbe quella di ridurre gli stipendi dei parlamentari. In ogni caso, al di là dello sfogo politico, Armando non ha voluto fornire ulteriori dettagli in merito alle sue condizioni di salute. Il protagonista si è semplicemente limitato a rivelare di essere attualmente in un periodo di convalescenza. Non resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti a riguardo.