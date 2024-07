Stasera, giovedì 25 luglio, andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island. L’edizione di quest’anno è stata un vero trionfo dal punto di vista degli ascolti, anche la puntata di ieri ha sfiorato uno share del 30% con 3,5 milioni di telespettatori. Adesso, però, è giunto il momento di chiudere i battenti e di scoprire quale sarà l’epilogo delle ultime quattro coppie rimaste nel reality show, ovvero: Jenny e Tony, Martina e Raul, Vittoria e Alex e, infine, Siria e Matteo. Chi di loro uscirà insieme e chi, invece, interromperà il percorso? Vediamo cosa dicono le anticipazioni.

Anticipazioni ultima puntata di Temptation Island: Raul lapidario con Martina

Sulla pagina Instagram di Temptation Island sono state pubblicate le ultime anticipazioni del programma in merito alla puntata di questa sera. In tale occasione ci sarà la resa dei conti, e tra le coppie ancora in ballo c’è quella formata da Raul e Martina. I due si sono molto allontanati, prima per i comportamenti di lei, e in seguito di lui. Questa sera, però, il fidanzato prenderà visione di un filmato che gli aprirà definitivamente gli occhi sulla sua fidanzata.

Dopo aver visionato il video, infatti, Raul pronuncerà una sorta di “minaccia” verso Martina. Nello specifico, il ragazzo ringrazierà sarcasticamente la sua fidanzata per quello che gli ha fatto vedere, in quanto adesso ha acquisito la forza per asfaltarla, una volta per tutte. Il loro falò di confronto, dunque, si preannuncia davvero di fuoco. Pare che i due usciranno separatamente dal programma, almeno sulla base di alcune recenti indiscrezioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Gli ultimi falò di confronto nella puntata del 25 luglio: Tony allegro, Vittoria pentita

Passando alla coppia formata da Vittoria e Alex, invece, anche loro pare che usciranno divisi dal reality show. Prima dell’epilogo, però, la ragazza mostrerà dei segnali di pentimento. Insieme alle sue compagne d’avventura, infatti, scoppierà in lacrime e ammetterà di credere di aver fatto una cavolata. Molto probabilmente la giovane si è spinta un po’ troppo oltre con il tentatore Simone. Le sue amiche, però, la supporteranno e le diranno di non preoccuparsi in quanto ha fatto bene ad agire in questo modo se è ciò che sentiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

In merito alla coppia formata da Jenny e Tony, invece, quest’ultimo attenderà la sua fidanzata al falò con il sorriso sulle labbra. Nel momento in cui la vedrà, azzarderà anche una battuta, ovvero, dirà di essere fiducioso nel vederla arrivare senza i guantoni da boxe. Quale epilogo ci sarà per loro, dunque? Jenny deciderà di seguire il pensiero manifestato in questi giorni e lascerà il suo compagno, oppure alla fine si lascerà convincere da lui? Infine si scoprirà anche cosa succederà tra Siria e Matteo. La ragazza sarà sempre più vicina ad un tentatore e il suo fidanzato ne sarà sempre più devastato. Tra pochissimo, dunque, tutti i nodi verranno al pettine.