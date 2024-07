Continuano a trapelare segnalazioni sui protagonisti di Temptation Island. Ieri ne è spuntata una inerente Tony Renda, il quale è stato avvistato al mare in compagnia di una ragazza che non è la sua fidanzata Jenny Guardiano. Ad ogni modo, in queste ore stanno trapelando nuove indiscrezioni parecchio interessanti sul conto del ragazzo.

Le innumerevoli segnalazioni su Tony Renda: baci e sotterfugi dopo Temptation Island?

Tra questa sera e domani sera scopriremo quale sarà l’epilogo delle coppie ancora in gioco a Temptation Island, tra cui anche quella formata da Tony e Jenny. Stando ad alcune segnalazioni trapelate sul web, però, non sembra molto difficile intuire come siano andate le cose. Sul DJ, infatti, stanno trapelando svariate segnalazioni dalle quali si evince che, in realtà, lui e Jenny siano usciti dal programma da single.

Ieri Tony è stato avvistato su di un lido con una ragazza. Successivamente, poi, è stato beccato ad una festa privata circondato da belle donne. La persona che ha fornito questa segnalazione ha dichiarato di aver notato che il giovane fosse in “incognito” in quanto era vietato scattargli foto. Questo, molto probabilmente, in quanto non sono ancora andate in onda le ultime puntate di Temptation Island. Adesso, poi, è spuntata una nuova segnalazione. Un’altra persona, infatti, ha dichiarato di aver visto Tony baciare una ragazza nel privé di un locale.

Tony e Jenny lasciati? Fuochi e fiamme al falò di confronto

Stando a quanto emerso da queste recenti segnalazioni, dunque, sembrerebbe che Tony e Jenny si siano lasciati. Al momento, però, di quest’ultima indiscrezione non vi è conferma ufficiale in quanto non sono state fornite delle foto per testimoniare il tutto. In ogni caso, bisognerà attendere le puntate di questa sera e di domani per scoprire come andrà a finire tutta questa vicenda.

Sulla base di come eravamo rimasti, Tony era rimasto piuttosto infastidito dai comportamenti di Jenny, la quale ha finalmente deciso di sentirsi libera e di comportarsi seguendo solamente la sua testa e non i condizionamenti del suo fidanzato. Inoltre, la giovane si è molto avvicinata anche ad un tentatore, cosa che non è affatto piaciuta a Tony. Dunque, al falò di confronto sicuramente ce ne saranno da vedere delle belle. Jenny riuscirà ad imporre il suo punto di vista almeno per una volta al suo fidanzato, oppure si lascerà sopraffare nuovamente dalla sua esuberanza?