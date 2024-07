Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 25 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 25 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Salute all’Ariete. Questo saluto è destinato a coloro che esprimono gentilmente un “buongiorno” all’amore della loro vita o a qualcuno che attende ansiosamente una loro risposta. Non c’è dubbio che hai una forte determinazione e che non permetterai a nulla di ostacolare le tue decisioni. Tuttavia, devi stare attento a non cadere nella trappola delle discussioni inutili. Cerca di dedicare più tempo al tuo partner.

Oroscopo del Toro

Care amiche e amici del Toro, qualche contrattempo potrebbe presentarsi ma non temete, riuscirete a superarlo brillantemente. Desidero ardentemente che in questo periodo possiate dimostrare più empatia verso coloro che vi stanno accanto. Se luglio ha sollevato uno tsunami emotivo nel vostro mondo sentimentale, state tranquilli, perché ad agosto assisterete a un dolce e gradito atto di riappacificazione. Se ne avrete il desiderio, sarà anche l’occasione perfetta per voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della vostra vita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, Giove nel tuo segno è un ottimo segno perché ti offre protezione, e anche se hai sentito recentemente una porta chiudersi, sappi che se ne aprirà presto una nuova. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, agosto potrebbe riservare incontri interessanti. Sì, ma attenzione, solo le relazioni autentiche e realmente significative riusciranno ad andare avanti.

Oroscopo del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, la fase iniziale della giornata sembrerà svolgersi senza intoppi, ma dopo il pasto di mezzogiorno si potrebbe avvertire una certa indecisione, in particolare se entrerai in contatto con individui che non ti forniscono un racconto preciso dei fatti. In ogni caso, il mese di Agosto si preannuncia promettente, con ottime prospettive di cambiamenti positivi sul fronte lavorativo.

Oroscopo del Leone

Leone, nessuno osa contraddire ciò che dici. Inoltre, se qualcuno lo fa, tu ti infastidisci. Al momento, Venere nel tuo segno ti dona un charme veramente unico. Le decisioni che prenderai adesso avranno un esito positivo, tuttavia, ci sono ancora alcune questioni in sospeso da risolvere. Siamo consapevoli che fino a maggio la situazione non è stata favorevole e, pertanto, persistono alcune incertezze relative all’anno appena trascorso e ai primi mesi dell’anno corrente.

Oroscopo della Vergine

Come un buon Vergine, segno terrestre, la tua priorità è sempre la sicurezza che viene dal lavoro, e poi guardi a tutte le altre cose. Un’importante svolta si avvicina: Mercurio sta per fare ingresso nel tuo segno e questo rappresenterà l’opportunità di una revisione efficace e tangibile di ciò che realizzi quotidianamente. Non dimenticare di soppesare gli aspetti positivi dei cambiamenti emersi da giugno, questi infatti stanno aprendo nuovi orizzonti nella tua vita.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è fondamentale lasciar andare le ombre del passato, dato che tendi a soffrire di piccole preoccupazioni e hai difficoltà a disconnetterti da individui che, nel bene o nel male, hanno segnato il tuo trascorso. Chi invece è alla ricerca di un nuovo capitolo sentimentale, è attualmente favorito da Giove in trigono, un indizio che mi fa pensare a rapporti di convivenza e persino di matrimoni. Tuttavia, non dimentico coloro che hanno attraversato un periodo di disillusione. È essenziale imparare a superare questi momenti. Non dimenticare di prenderti cura del tuo benessere fisico.

Oroscopo dello Scorpione

Nel campo amoroso, lo Scorpione potrebbe aver riscontrato delle distanze da superare a causa di questioni familiari. Pensiamo, ad esempio, a coloro che negli ultimi periodi hanno dovuto dedicare tempo ed energie a sostenere un familiare o un amico stretto, finendo per trascurare le relazioni sentimentali. Agosto, invece, offre l’opportunità di rivedere alcune decisioni lavorative.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti sottolineo che con Giove in opposizione, che menziono frequentemente, non puoi in realtà spaziare in tutte le direzioni. Ti sorge l’obbligo di determinare quale percorso seguire e quale abbandonare. Noterai un leggero decremento di energie questa sera.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, considerando la tua nota determinazione e forza che non concede facilmente perdono, ti troverai presto ad arrenderti alle dolci tentazioni di Venere. Non subito, ma a partire dal mese di agosto, sentirai un forte bisogno di amare. Per questa sera, evita discussioni e conflitti.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario deve riaccendere la scintilla della vita e ricercare il divertimento. Agosto porterà con sé risvolti emozionanti e gratificanti. Tuttavia, in campo sentimentale, permangono dubbi o distanze da colmare.

Oroscopo dei Pesci

