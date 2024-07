Attimi di puro terrore per Raffaella Scuotto durante la notte appena trascorsa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi compie gli anni e, per l’occasione, il suo fidanzato Brando Ephrikian l’ha raggiunta a Napoli per trascorrere insieme a lei questo giorno speciale. Peccato che il compleanno non sia iniziato esattamente nel migliore dei modi. La giovane, infatti, stanotte ha avuto un incidente per cui è stata costretta a chiamare l’ambulanza. Ecco cosa è successo.

Ecco cosa è successo stanotte a Raffaella Scuotto

Oggi è il compleanno di Raffaella Scuotto, ma la giornata non è iniziata nel migliore dei modi. Questa notte, lei e Brando hanno dormito insieme. Prima di addormentarsi, però, si sono divertiti a fare un po’ la lotta sul letto quando, improvvisamente, è accaduto l’impensabile. La spalla di Raffaella si è storta e la ragazza è rimasta immobile per il timore che potesse rompersi. A tal riguardo, la ragazza ha svelato un retroscena.

Diversi anni fa si lussò la spalla. Da quel momento in poi, i dottori le consigliarono di non fare movimenti bruschi con tale articolazione onde evitare che il tutto potesse ripetersi. La giovane, dunque, ha sempre vissuto nel terrore, che questa notte purtroppo si è ripetuto. A seguito di un movimento brusco durante la lotta con Brando, la spalla di Raffaella è uscita fuori e lei è andata nel panico. Solitamente, la giovane riesce a rimetterla a posto quando capita, tuttavia, stanotte non ci è riuscita, quindi, è stata costretta a chiamare l’ambulanza.

Ore di terrore per l’ex di Uomini e Donne prima dell’arrivo dell’ambulanza

Nel corso del suo racconto, Raffaella ha spiegato che, purtroppo, le ambulanze fossero tutte concentrate su di un altro problema che si è verificato stanotte a Scampia, ovvero, il crollo di una parte delle vele site a Secondigliano. Proprio per tale ragione, i soccorsi ci hanno impiegato davvero molto tempo per arrivare. La Scuotto ha svelato di essere rimasta paralizzata a letto per più di due ore, dall’1:00 alle 3:30 circa.

Poco prima che arrivassero i medici, però, Raffaella ha ammesso di essere riuscita a rimettere al suo posto la spalla ma, nella paura, ha continuato a rimanere immobile. Quando sono arrivati i medici hanno appurato le sue condizioni di salute e, per fortuna l’allarme è rientrato. Brando, nel frattempo, si è trovato costretto ad assistere inerme a tutta la scena, in quanto non poteva fare nulla per aiutare la sua fidanzata. I due, dunque, hanno raccontato la faccenda sui social in queste ore, evidenziando quanto siano perseguitati dalla sfortuna. Ricordiamo che al compleanno di Brando fu lui a rimanere bloccato a letto durante la vacanza a Sharm el Sheikh. Ad ogni modo, tutto è bene quel che finisce bene, quindi Raffaella è ancora in tempo per festeggiare alla grande il grande giorno.