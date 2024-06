Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono finalmente partiti per le loro vacanze estive. Purtroppo, però, sin dal primo giorno in cui sono approdati nella loro destinazione di mare, l’ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato a stare male. Il giovane ha destato molta preoccupazione nei fan e nei conoscenti della coppia, sta di fatto che in tanti si sono prodigati per cercare di sincerarsi circa le sue condizioni e per dare consigli su come cercare di stare meglio. Vediamo cosa è successo.

Che cosa è successo a Brando e Raffaella in vacanza

Come annunciato in questi giorni, Brando e Raffaella sono partiti per le loro vacanze estive. Purtroppo, però, un imprevisto ha bussato alla loro porta, per l’ennesima volta. Ricordiamo che solo poco tempo fa i due hanno contratto un virus che li ha messi k.o. Ebbene, pare che anche questa volta sia accaduto qualcosa di molto sgradevoli.

La loro vacanza sembrava essere cominciata nel migliore dei modi. I due, infatti, hanno condiviso con i loro fan dei video nei quali si sono mostrati in riva al mare intenti a godersi le meravigliose spiagge di Sharm El Sheik. Successivamente, poi, sono tornati in camera ed hanno ammesso di essere distrutti. In un primo momento credevano di essere stati buttati a terra dal sole, sta di fatto che sono apparsi con la pelle un po’ arrossata. A seguire, però, si sono resi conto che qualcosa non andasse, specie in Brando.

Malore per l’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di avvertire un forte fastidio allo stomaco, per cui ha iniziato a sospettare di aver bevuto o mangiato qualcosa che potrebbe avergli fatto male. Come tutti sanno, purtroppo, in questi posti è necessario fare molta attenzione soprattutto all’acqua, che non è potabile come dalle nostre parti. Ephrikian, però, ha assicurato di essere stato molto cauto, tuttavia, qualcosa deve comunque avergli fatto male.

Con il passare delle ore, poi, la situazione è peggiorata. Ieri sera, infatti, il ragazzo ha iniziato ad avvertire anche dei sintomi influenzali, sta di fatto che Raffaella si è dovuta recare presso una farmacia per acquistare dei medicinali. Inoltre, alcune persone vicine alla coppia, hanno iniziato a dare consigli su come provare a far stare meglio il ragazzo. Nello specifico, lo hanno invitato a bere acqua (rigorosamente in bottiglia) e limone, o tisane a base di tale ingrediente. La Scuotto, così, gli ha procurato anche questi rimedi naturali. Nella notte, poi, Brando si è mostrato a letto con delle bende sulla fronte generando molta preoccupazione negli utenti del web.

Compleanno rovinato? Come sta adesso Ephrikian

A rendere il tutto ancora più sgradevole è il fatto che quest’oggi è il compleanno di Brando. Il ragazzo, infatti, si è sfogato con i fan dicendo che non gliene vada bene una ultimamente. Ad ogni modo si augura di stare meglio e di riprendersi quanto prima. Questa mattina, infatti, ha pubblicato un aggiornamento in cui ha dichiarato di stare meglio, anche se non si sente ancora al massimo delle sue forze. Non resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.