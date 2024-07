Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 22 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 22 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua agenda è colma di impegni! Ma, conosciuto il tuo spirito attivo, vedo che in fin dei conti ti trovi meglio in situazioni dinamiche. Vedere tante opportunità di innovazione e di esplorazione ti fa sentire vivo e sicuramente non ti annoierai. Inoltre, Venere ti sostiene positivamente durante questo periodo e il tuo carisma non fa altro che crescere, attirando intorno a te incontri molto gradevoli.

Oroscopo del Toro

Per l’individuo del segno Toro, questa notte non sembra affatto il momento giusto per intraprendere nuove sfide. In effetti, si sente l’urgenza di sistemare le questioni non risolte e in attesa. Se c’è qualcuno che provoca irritazione o disagio, allontanarlo potrebbe essere la soluzione migliore. Un cambiamento rinnovatore potrebbe essere in vista nel campo professionale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sei sotto l’efficace protezione di Giove in questo momento, il che ti concede un vantaggio in grado di evitare qualche intoppo. Inoltre, c’è una possibilità consistente di aggiungere qualcosa di valore alla tua vita attuale. È importante sottolineare che esiste un’essenza di cambiamento nell’aria, soprattutto per quanto riguarda la tua vita amorosa.

Oroscopo del Cancro

Agosto rappresenterà per il segno del Cancro un periodo estremamente stimolante per ciò che riguarda l’ambito sentimentale. Pertanto è necessario iniziare fin da subito a predisporci: se non avete un partner, è il momento di aprirvi a nuove conoscenze. Se invece siete impegnati, questa sarà l’occasione ideale per chiarire e consolidare la vostra relazione. Riguardo il lavoro, l’orizzonte astrale si presenta favorevole.

Oroscopo del Leone

Leone, calma e tranquillità. È molto possibile che ciò che avviene attorno a te ti spinga a perdere la tua solita compostezza. Questo può accadere se senti che le tue parole cadono nel vuoto o se mettono alla prova le tue emozioni. Ricorda, comunque, Venere persiste nella tua costellazione, pertanto mantieni il controllo sulla situazione.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, preparami a vivere un agosto piuttosto sorprendente grazie alla presenza di Venere. Non cancellate i vostri piani, al contrario se il vostro cuore è in cerca d’amore, osservate attentamente il vostro ambiente. Il mio compito come astrologo è quello di evidenziare l’influenza significativa e fondamentale di questo pianeta, che non riguarda solo gli affetti ma anche l’ambito professionale. Potrebbe essere un periodo giusto per prendere decisioni diverse rispetto al passato. Alcuni di voi hanno sicuramente già iniziato a distanziarsi da giugno da quelle persone che non meritano più la vostra attenzione.

Oroscopo della Bilancia

La priorità per la Bilancia è concentrarsi sulla propria forma fisica. Presto, grazie all’influenza positiva di Giove, avrà la possibilità di adottare un nuovo stile di vita più salutare con l’auspicio di Marte. Nel campo affettivo, è fondamentale cercare chiarezza e comprensione.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, attualmente la situazione astrologica suggerisce un po’ di tensione e inevitabilmente dello stress. Di conseguenza, sarebbe propizio evitare di creare ulteriori disarmonie, specialmente nel campo dell’amore, dove Venere al momento non è particolarmente favorevole. Se hai a cuore una relazione o se devi risolvere questioni significative in sospeso, ti invito a fidarti del mese di agosto, che si preannuncia come un periodo importante anche per i soliti affari.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, avrei detto qualcosa del genere: “Cari Sagittari, siete favoriti dalla Luna e sapete bene cosa ne penso. Tuttavia, c’è una nota di incertezza rappresentata da Giove – simboleggia il desiderio di rischiare, ma l’energia sembra mancare. Perciò, ancora una volta, invito tutti voi Sagittari ad agire con prudenza, quindi non impegnarsi in circostanze che potrebbero risultare complesse da affrontare. È importante non sovrastimare la propria resistenza fisica.”

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, hai appena superato una prova impegnativa e, nel corso di questo preciso lasso di tempo, vi sono individui che ammirano con ampio rispetto la tua stoica fermezza. Fai si che il tuo esemplare comportamento illumini il percorso di molti in un universo dove le persone spesso oscillano nelle loro convinzioni a seconda dei mutamenti. Tu incarni l’emblema della risolutezza: dunque, lascia stare le critiche altrui.

Oroscopo dell’Acquario

Cari amici dell’Acquario, la vostra giornata sarà piuttosto vivace e ricca di impegni, grazie all’attuale configurazione dei pianeti. Tuttavia, questa è un’ottima occasione per mettere in atto nuove iniziative. La sfera affettiva continua ad essere un settore delicato, dove potreste affrontare qualche critica o un po’ di monotonia.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, non vi preoccupate per le questioni lavorative. L’autunno è vostro alleato insieme agli astri positivi. Per quanto riguarda l’amore, se esiste un qualche problema in una relazione, potrebbe sfociare una crisi in Agosto. Quindi suggerisco a coloro che stanno affrontando delle difficoltà di aprirsi ad un dialogo sincero immediatamente.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.