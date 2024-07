Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 21 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’astro della luna non è dalla tua parte e potrebbe esserci qualcuno che non condivide la tua posizione. Forse oggi, questa domenica, l’atmosfera potrebbe essere un po’ remissiva, ma allarghiamo lo sguardo verso il radioso firmamento di luglio e proiettiamoci nell’infinita distesa celeste di agosto, perché quello che realmente conta è che tu sei un vincitore. Sebbene possano sorgere occasionalmente dei dubbi e delle incertezze, sii certo che saranno superate nel modo migliore possibile. Gli amori sono al momento in corso.

Oroscopo del Toro

Amici del Toro, è fortemente consigliato programmare una Domenica di tranquillità, lontano da individui o circostanze che in passato potrebbero avervi causato dispiaceri. Alcuni di voi si sono però concessi un piccolo lusso, facendo un acquisto significativo di recente. I vostri rapporti con Sagittario, Gemelli e Ariete stanno vivacendo la vostra vita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, auspico sinceramente che tu possa lasciarti alle spalle un doloroso passato sentimentale, forse perdonando qualcuno che non si è comportato bene verso di te. Concentriamoci ora sul tuo percorso professionale, poiché è nel campo lavorativo che il benefico influsso di Giove ti garantirà successo e salvaguardia.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, la durezza del mattino potrebbe portarvi a pensare che siete preda delle solite malinconie, che spesso lasciano il passo a episodi di tensione. Vi invito però a non far gravare queste inquietudini sul vostro rapporto di coppia. Si registra, infatti, una certa instabilità nei dialoghi con le persone che vi circondano, ma è importante non perdere l’equilibrio, almeno per la giornata di oggi.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, vorrei comunicarti che l’energia di Venere transita in maniera significativa sul segno del Leone fino al 5 agosto. Se non hai ancora avuto la fortuna di incontrare l’anima gemella oppure di chiarire alcuni aspetti di una relazione, potrebbe essere perché sei preferito assumere una posizione di osservatore, godendo della vista dall’alto e osservando le azioni e le parole degli altri. Potresti avvertire un po’ di stanchezza oggi.

Oroscopo della Vergine

Nell’oroscopo della Vergine, l’accento oggi è maggiormente sul settore professionale piuttosto che su quello sentimentale. Questo perché c’è una forte necessità di riorganizzare le tue attività lavorative o forse, lanciarti in nuove avventure, in particolare a partire da settembre. Ma tornando al presente, oggi sarà allietato da incontri che ti faranno provare emozioni molto intense e uniche.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la tua determinazione nel combattere per i tuoi ideali è ammirabile, sei il vero simbolo della Giustizia. Tuttavia, è fondamentale che comprendi che le idee degli altri possono differire dalle tue. Quindi, in questa giornata che si presenta un poco faticosa, è consigliabile stare alla larga da situazioni che potrebbero generare ulteriori affaticamento e tensioni.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la fase mattutina risulta più propizia rispetto a quella pomeridiana. Sto osservando con grande attenzione il mese di agosto, considerandolo un periodo cruciale per le questioni amorose, che si tratti di relazioni ufficiali o meno ufficiali, non fa differenza. Tuttavia, è importante focalizzarsi anche sull’aspetto lavorativo e su quello familiare. Ho notato che recentemente alcuni nati sotto il segno dello Scorpione sono preoccupati per un caro che non gode di buona salute ed è in cerca di sostegno.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario le mattine si aprono con un po’ di stanchezza. Ma non preoccuparti, è la parte del tuo costante moto. Quanto alle connessioni cruciali, è il momento di inaugurare un canale di dialogo. Presta attenzione, sarà più prudente risolvere le questioni adesso, le cose che potrebbero non essere più affrontabili ad agosto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, mi auguro che tu abbia già accettato una lieta novità in ambito lavorativo, o che, in ogni caso, tu ti stia preparando a un nuovo impegno di qualche tipo. Attendi con impazienza il mese di agosto, quando l’influenza benefica di Venere ti renderà più aperto anche nei confronti delle questioni sentimentali. Potresti sentire l’esigenza di chiedere un favor particolare a qualcuno o ritroverai la forza di perdonare un vecchio torto che qualcuno ti ha causato, forse senza neanche rendersene conto.

Oroscopo dell’Acquario

Caro Acquario, l’arrivo della Luna nel tuo segno porta con sé un’energia vibrante. Sentirai un’intensa spinta a difendere i tuoi punti di vista e un crescente desiderio di libertà si farà dominante in te. Tuttavia, ti consiglio di non eccedere nelle decisioni, la moderazione sarà la tua migliore alleata.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, vi trovate in un momento cruciale del vostro percorso vitale e pare sia attingente a molte controversie. D’ora in poi, le vostre azioni e parole potrebbero essere interpretate in maniera avversa a voi. Tuttavia, non tutti riescono a cogliere il vostro spirito ironico e iconoclasta, e potreste involontariamente suscitare antipatie. Vi consiglio quindi di agire con cautela e saggezza, sia a livello sentimentale che familiare.

