Ieri, giovedì 18 luglio, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island. I colpi di scena non sono mancati di certo, sta di fatto che una coppia ha anche avuto il falò di confronto finale anticipato, ovvero, Lino e Alessia. A generare clamore, però, è stato anche un altro episodio che ha riguardato la coppia formata da Gaia e Luca. La ragazza si è avvicinata al tentatore Jakub, tuttavia, durante una loro conversazione, la regia del programma ha commesso una gaffe. Ecco di che cosa si tratta.

La gaffe della regia di Temptation Island: ecco cosa è successo

Che qualcosa di pilotato a Temptation Island potesse esserci è sempre stato il sospetto di molti, tuttavia, quello che è accaduto ieri ha lasciato davvero senza parole. Durante un momento di dialogo tra Gaia e Jakiub, infatti, i due si stavano confrontando in merito alle loro sensazioni reciproche dell’uno verso l’altra quando, ad un certo punto, si è udita una voce in sottofondo che ha suggerito una frase.

In particolar modo, si è udito un autore dire “Tu usciresti con me?” Subito dopo, Gaia ha rivolto questa stessa identica domanda al tentatore, il quale è sembrato propenso a costruire qualcosa con la ragazza al di fuori del programma. L’evento in questione non è passato certamente inosservato, sta di fatto che su X, ex Twitter, si è scatenato il caos.

La reazione del web e la richiesta di falò anticipato da parte di Luca a Gaia

Il suggerimento della regia a Gaia di Temptation Island ha generato molta ilarità sul web, ma anche parecchia indignazione. Tanti sono stati gli utenti che hanno commentando la cosa dicendosi basiti per la terribile gaffe fatta dalla regia. In questo modo, infatti, si è capito perfettamente che, in realtà, dietro le conversazioni tra alcuni protagonisti ci siano gli autori, come nel caso di Gaia.

Ad ogni modo, al termine della puntata di ieri del reality show, Luca ha ammesso di non essere più disposto a tollerare questo avvicinamento tra Gaia e il tentatore, pertanto, ha richiesto il falò di confronto anticipato. Questa scelta ha suscitato sgomento sul web in quanto lui ha sempre ammesso di tradire la sua compagna, reputando questo atto come un bisogno fisico. A quanto pare, però, questo bisogno può e deve appartenere solamente a lui e non alla sua compagna. Non resta che attendere la prossima puntata del programma, prevista eccezionalmente per mercoledì 24 luglio, per vedere se Gaia avrà accettato di incontrare il suo fidanzato.