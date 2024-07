Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 20 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 20 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Prezioso Ariete, se vi sentite annoiati, cercate di voltare la vostra attenzione altrove. Il periodo attuale è potente ed esaltante, non dovreste dissipare il vostro vigoroso entusiasmo in circostanze o individui che non ne valgono la pena. È palese che sotto queste stelle l’amore è possibili per chi lo cerca, così come lo è la conclusione di relazioni instaurate da parecchio tempo.

Oroscopo del Toro

Toro, sto parlando non soltanto a coloro che hanno vissuto una separazione, ma anche ai cuori solitari: impegnatevi, perché agosto rappresenterà un periodo di importante riscatto, compreso il piano sentimentale. Per oggi, è un’occasione favorevole per socializzare, per condividere momenti con gli amici e per programmare qualcosa di affascinante.

Oroscopo dei Gemelli

È fortemente raccomandato ai Gemelli di sfuggire a scenari di controversia. Allo stesso tempo, Giove nel loro segno simbolizza i pensieri trionfanti e le percezioni ottimiste che potrebbero guidarli con successo attraverso la sfera lavorativa in questo momento.

Oroscopo del Cancro

Care amiche e amici del Cancro, evitate la noia! Osservate, la luna è in opposizione e potrebbe portare con sé degli ostacoli e dei ritardi. Tuttavia, l’orizzonte astrale di luglio vi riserva in generale influenze positive. Ma un consiglio: tra oggi e domani, fate attenzione a non percepire ogni cosa come un onere pesante.

Oroscopo del Leone

Il Leone brilla di un fascino ineguagliabile: secondo Venere, risulti estremamente affascinante. Quando questo segno zodiacale si innamora di un progetto o di una persona, si immerge totalmente, senza porsi alcun limite. C’è in te una profonda aspirazione a consolidare una storia, a scoprire qualcosa di nuovo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, in queste prossime 48 ore t’attende un momento di lucidità che potrebbe portarti a concepire un’idea brillante; se stai negoziando qualcosa, sarebbe vantaggioso delineare i tuoi obiettivi nel giro di due giorni. Nel campo dell’amore, ci saranno delle tensioni provocatorie, tuttavia un rinnovato sentimento di vicinanza potrebbe farsi strada entro la fine della settimana, più precisamente entro sabato.

Oroscopo della Bilancia

È fondamentale, caro Bilancia, che tu riesca a superare le tensioni che ultimamente hanno offuscato la tua esistenza. Se hai un dialogo da affrontare con un individuo che suscita il tuo interesse oppure con il quale hai avuto qualche contrasto, potrebbe essere consigliabile posticipare il tutto a domenica.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, le tue connessioni durante questo fine settimana sembrano promettenti, specialmente se sei in una relazione a lungo termine. È davvero ammirevole come avete affrontato le sfide nelle ultime settimane, perciò bravo! Se hai preoccupazioni per un familiare, il mio consiglio sarebbe di organizzare un fine settimana rilassante.

Oroscopo del Sagittario

Attenzione Sagittario, le stelle suggeriscono un periodo un po’ critico per i tuoi rapporti personali. Sentirai un certo divario da recuperare, che riflette la natura e la qualità delle tue relazioni. Può darsi ci siano alcune giustificabili assenze. Senza dubbio, l’opposizione di Giove rappresenta una sfida, ma ti spingerà anche a esplorare nuovi contesti in cui mostrare il tuo valore.

Oroscopo del Capricorno

Le stelle si stanno allineando favorevolmente per il Capricorno, anticipando un periodo di trionfi. Dal 25 in poi, Mercurio si presenterà in maniera favorevole, e ad Agosto Venere si posizionerà splendidamente. Questo indica un rinnovamento, un successo significativo e, mi auguro, l’emergere di un amore profondo, assente da lungo tempo.

Oroscopo dell’Acquario

Amico dell’Acquario, recentemente stai mostrando un lato piuttosto polemico, soprattutto per quanto riguarda le questioni economiche. Guardati dai progetti che all’apparenza sembrano ottimi affari ma che in realtà non lo sono. Domenica la Luna farà la sua entrata nel tuo segno. Coloro tra voi che sono single troveranno divertimento e prima di impegnarsi in una promessa d’amore eterna, rifletteranno accuratamente.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci sta attraversando un momento di turbolenza a livello professionale. Questo potrebbe essere dovuto ad alcune sfide che si stanno profilando all’orizzonte oppure a recenti situazioni che hanno generato controversie. Il mio consiglio è di mantenere la calma e non lasciarti coinvolgere dalle provocazioni. Oltretutto, è essenziale che tu non trasferisca queste tensioni nella sfera affettiva, in quanto potrebbero dar luogo a scontri verbali più aspri del necessario.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.