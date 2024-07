In queste ore stanno trapelando sul web svariate segnalazioni su Temptation Island. Dopo la messa in onda della puntata di ieri, la quale è stata caratterizzata da diversi episodi degni di nota, sono svariate le indiscrezioni che stanno trapelando e, adesso, a finire nel mirino dei gossip è la coppia formata da Luca e Gaia. Ecco cosa è emerso sul loro conto.

La segnalazione su Luca e Gaia: cosa sarebbe successo dopo Temptation Island

Al termine della puntata di ieri di Temptation Island, Luca ha richiesto il falò di confronto alla sua fidanzata Gaia, Il vederla così vicina al tentatore Jakub, infatti, gli ha fatto perdere le staffe e comprendere cosa si prova nel vedere la persona che si ama tra le braccia di qualcun altro. Il suo atteggiamento è stato piuttosto criticato, sta di fatto che sono molti i telespettatori che si augurano che i due, alla fine, non facciano pace.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso da una recentissima segnalazione trapelata sul web, pare proprio che le cose non siano andate in questo modo. Una fan di Deianira Marzano ha contattato l’influencer dicendole di vivere nel palazzo accanto a quello di Gaia. Ebbene, questa mattina, la persona in questione avrebbe visto Luca uscire da casa della sua, a quanto pare ancora, fidanzata.

La “fuga fortuita” e i dubbi del web

La segnalazione in questione, ovviamente, va presa con le pinze, in quanto non è stata supportata da foto o video che possano rafforzarla. Ad ogni modo, la persona in questione è sembrata piuttosto precisa, sta di fatto che ha definito anche gli orari in cui il tutto sarebbe accaduto ed ha fornito dei particolari che sembrano reali.

In ogni caso, tutto è ancora aperto e da vedere. La cosa strana, però, è che Luca pare abbia lasciato casa di Gaia alle 6:30 del mattino. Dove stava andando il giovane così presto? Svolge una professione per cui è costretto a fare delle alzatacce, oppure c’è dell’altro? Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.