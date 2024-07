Domani, giovedì 18 luglio, andrà in onda un nuovo appuntamento con Temptation Island. In tale occasione, diversi nodi verranno al pettine, specie per alcune coppie, come ad esempio quella formata da Luca e Gaia. Sul profilo Instagram del reality show è stato condiviso in queste ore un video inerente proprio la coppia sopracitata al di sotto del quale il ragazzo è stato preso fortemente di mira.

Le dichiarazioni di Luca che indignano i telespettatori di Temptation Island

Luca e Gaia stanno generando parecchio sgomento a Temptation Island. Il ragazzo ha ammesso di avere bisogno di stare anche con altre donne, in quanto sente un impellente bisogno fisico. Tuttavia, nel momento in cui si è reso conto che anche la sua compagna si sia lasciata travolgere dalle attenzioni di un tentatore, ha dato di matto ed è andato su tutte le furie.

Luca, infatti, ha ammesso di non essere disposto a tollerare che la sua fidanzata si comporti in questo modo, anche se lui è il primo a mancarle di rispetto. Queste affermazioni, decisamente inusuali, specie nella realtà in cui viviamo oggi, hanno fatto storcere il naso a diverse persone. Al di sotto del video in questione, infatti, sono tante le persone che sono intervenute per scagliarsi contro Luca. Alcuni interventi sono stati anche piuttosto forti e aggressivi.

L’appello a Gaia e gli insulti contro il fidanzato

La maggior parte dei telespettatori di Temptation Island ha invitato Gaia ad aprire finalmente gli occhi e a lasciar perdere Luca, che non merita di stare al suo fianco. La ragazza, infatti, farebbe bene a lasciarsi trasportare dalle avances del tentatore Jakub, il quale sembra stia facendo di tutto per aprirle gli occhi sul rapporto in cui si trova impelagata.

In merito a Luca, invece, il ragazzo è stato accusato di essere un soggetto non degno di essere chiamato uomo, di essere retrogrado ed eccessivamente maschilista. Se vuole avere una vita da poligamo dovrebbe trovare una compagna che sia altrettanto aperta come lui, in modo da potersi godere insieme l’amore libero. Il problema, però, sta proprio nel fatto che l’uomo ha ammesso che non tollererebbe che la sua compagna lo tradisse, quindi, sembra essere in un cerchio senza fine. Non resta che attendere la puntata di domani di Temptation Island per vedere come andrà a finire.