L’edizione di quest’anno di Temptation Island non si è ancora conclusa e già si sta pensando alla prossima. Dopo la presentazione dei Palinsesti di Canale 5, che hanno confermato la partenza di una nuova edizione del reality show incentrato sulle tentazioni nel prossimo autunno, sul web sono trapelate altre indiscrezioni. Ecco cosa è emerso.

Ecco alcune indiscrezioni sulla prossima edizione di Temptation Island

Considerando l’enorme successo che sta riscuotendo Temptation Island in queste settimane, Mediaset ha deciso di bissare con una nuova versione in autunno. A breve partiranno le registrazioni, molto probabilmente verso metà o fine agosto, e già sono trapelate alcune indiscrezioni in merito a quello che potrebbe accadere, specie per quanto riguarda i partecipanti.

L’influencer Lorenzo Pugnaloni ha rivelato alcune indiscrezioni di cui sembrerebbe essere a conoscenza in merito alla prossima edizione del reality show. A tal proposito, è emerso che le coppie in gara dovrebbero essere non conosciute, proprio come la versione tradizionale del format. Questo, dunque, spinge ad escludere una variante Vip, come accaduto in passato, ma non è tutto.

Presenti ex volti di Uomini e Donne?

Malgrado la prossima edizione non dovrebbe essere caratterizzata da personaggi famosi, è probabile che tra i tentatori e le tentatrici potrebbero esserci degli ex volti provenienti da Uomini e Donne. Questa pratica, ormai, è piuttosto usuale dato che è accaduto anche in questa stagione. In ogni caso, non si esclude la possibilità che anche tra le coppie possano esserci dei protagonisti che sono usciti dal talk show di Maria De Filippi, ma non starebbero vivendo un momento proprio florido dal punto di vista sentimentale. Per sapere di chi potrebbe trattarsi, però, è necessario attendere le prossime settimane, tuttavia, è molto probabile che possa trattarsi di esponenti del Trono Over.

L’avvio della nuova edizione di Temptation Island non pregiudicherà in alcun modo la partenza della nuova stagione di Uomini e Donne, che anche quest’anno si prospetta ricca di colpi di scena. Il programma pomeridiano, infatti, dovrebbe aprire nuovamente i battenti sul finire dell’estate, probabilmente lunedì 9 oppure 16 settembre.