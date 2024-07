A Uomini e Donne si è sempre detto che bisogna andare per trovare l’amore e non l’amicizia. Molto spesso, però, capita proprio il contrario. Ne è un esempio il rapporto nato tra Ida Platano e Gemma Galgani, ma non solo. Sono davvero tanti i legami sorti nella trasmissione tra alcuni protagonisti. Ebbene, anche Mario Cusitore ha avuto modo di legare con alcun ex protagonisti del talk show. Oltre all’intesa che si è venuta a creare con Ernesto Russo, Mario ha legato anche con un altro esponente del parterre del Trono Over, si tratta di un nome inaspettato, ovvero, Marco Antonio Alessio.

L’annuncio di Mario Cusitore ai suoi fan e il legame con Marco Antonio Alessio

In queste ore, Mario Cusitore ha pubblicato un video su Instagram in cui ha voluto rassicurare tutti i suoi fan. Un po’ di tempo fa il protagonista raccontò di non essere riuscito a partire per Palma De Maiorca a causa di alcuni problemi di salute, che lo hanno portato a restare a letto per un po’ di giorni. Nell’arco di tale periodo, ma anche successivamente, in tanti si sono preoccupati per lui chiedendogli aggiornamenti sulle sue condizioni e anche in merito ai suoi progetti per l’estate.

Ebbene, Mario ha deciso di rispondere in queste ore rassicurando, innanzitutto, tutte le persone affezionate a lui dicendo loro di stare bene. Purtroppo, però, a causa di alcuni impegni lavorativi, quest’anno il giovane non potrà fare nessuna vacanza vera e propria. Malgrado questo, è riuscito a ritagliarsi qualche giorno a cavallo di ferragosto per potersi rilassare un po’ e staccare la spina. Ma dove andrà Mario? Stando a quanto rivelato da lui stesso, Cusitore raggiungerà una persona con cui ha legato molto a Uomini e Donne, ovvero, Marco Antonio Alessio.

Ecco che faranno i due ex volti di Uomini e Donne

Marco Antonio lasciò la trasmissione insieme ad Emanuela Malavisi. La relazione tra i due, però, è capitolata dopo un po’ di tempo e, soprattutto sul ragazzo, sono trapelate diverse indiscrezioni. Nello specifico, si è parlato anche di un suo possibile sbarco al Trono Classico nel ruolo di tronista. Stesse voci sono trapelate anche su Mario Cusitore. Ebbene, a quanto pare, i due sono accomunati non soltanto da queste indiscrezioni e da questo ipotetico destino, ma anche da una bella amicizia.

Tra le sue IG Stories, infatti, Mario ha annunciato di non vedere l’ora di raggiungere Marco Antonio nel Salento, precisamente tra Santa Maria di Leuca e Gallipoli. In tali luoghi l’ex esponente del Trono Over ha un’attività di noleggio imbarcazioni in modo da poter girare un po’ le spiagge. Questi, dunque, sono i progetti di Mario per questa estate. Marco Antonio, dal canto suo, ha condiviso la storia del suo amico ed anche lui è sembrato piuttosto ansioso di vederlo e di trascorrere un po’ di tempo in sua compagnia. Non resta che attendere, dunque, per vedere se i due immortaleranno il tutto.