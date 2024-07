Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 13 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 13 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Salve Ariete, ti aspettano momenti unici e speciali. Non mancheranno di certo gli impegni, ma sii sicuro che ricompense non tarderanno ad arrivare. Occorre dunque prestare attenzione alle scelte fundamentali per il tuo percorso e per quello delle persone a cui tieni. La passione e l’amore ritroveranno un posto importante nel tuo cuore.

Oroscopo del Toro

Cara amica/o del Toro, è imperativo che durante questo fine settimana mantenga la calma e la serenità. C’è una certa distanza emotiva che sente la necessità di essere colmata. Tuttavia, ti rammento che Venere, il pianeta dell’amore, non sarà in posizione favorevole fino ad agosto. Pertanto, se te stessa/o stai vivendo una nuova storia sentimentale, è consigliabile agire con prudenza. Se invece fai fatica a lasciare andare il passato, potresti trovare difficile goderti il presente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la prospera Venere ti favorisce mentre Marte si presenterà nel tuo segno dal 20. Un periodo importante sta arrivando per l’amore. Solo coloro che non hanno ancora perdonato si troveranno in una fase di discordia.

Oroscopo del Cancro

Per il segno zodiacale del Cancro, se persiste un desiderio non ancora compiuto, consiglio di mantenerlo vivo nonostante questa luna contraria possa causare un po’ di malinconia. E’ importante per voi Cancerini andare oltre le preoccupazioni amorose. Vi suggerisco di incominciare adesso a concentrarvi su un obiettivo lavorativo da realizzare per il prossimo autunno.

Oroscopo del Leone

Leone, l’attenzione è tutta su di te, risplendi di fascino. Venere, Giove e Marte ti sono propizi dal 20, sarà raro trovarsi senza amore. A meno che tu non decida di isolarti su un piedistallo guardando tutti dall’alto verso il basso. Ebbene, in questo periodo critico è fondamentale, anzi necessario, ritornare ad essere proattivo sul fronte lavorativo. Pare che ci siano ancora alcuni debiti o conti da saldare, Leone.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, avete già progetti audaci in previsione da autunno a giugno, è il momento di eliminare ciò che non vi serve più, simbolicamente rappresentati dai rami secchi. Giove, purtroppo, non vi è favorevole e vi invita alla prudenza, in particolare nei vostri investimenti, per evitarne di sbagliati. Per chi di voi è alla ricerca dell’amore, il mese di agosto porterà una significativa opportunità.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, hai attraversato un periodo pieno di turbolenze e senza dubbio può risultare difficile mantenerti al top della forma fisica. Questo sembra essere il tallone d’Achille dei mesi recenti, e sicuramente l’avrai percepito dal finire del mese di giugno, potendo soffrire di complicazioni psicosomatiche. Quindi, è essenziale che tu rimanga positivo. I rapporti amorosi in fase di sviluppo sono vissuti con attenzione e saggezza, ed è fondamentale ritrovare un sano equilibrio, soprattutto in previsione del mese a venire.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’imminente arrivo della luna nel tuo segno presagisce una domenica ricca di fascino, perfetta per esplorare nuove relazioni e sviluppare idee innovative. Tuttavia, c’è un leggero contrattempo legato alle questioni finanziarie da risolvere; Marte infatti non favorisce il settore dedicato al denaro, potrebbero sorgere spese inaspettate o legate all’ambito domestico.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, non c’è dubbio che rispetto al mese di giugno, hai compiuto significativi progressi. Tuttavia, l’opposizione di Giove richiede una valutazione accurata delle tue capacità. Senza di essa, potresti rischiare di iniziare un progetto e non essere in grado di portarlo a termine. Riguardo il campo sentimentale, l’amore potrebbe riaffacciarsi prepotentemente sulla scena.

Oroscopo del Capricorno

Decise risoluzioni, Capricorno. Senza dubbio, hai attraversato un periodo di grande tensione a fine giugno, ed effetti celesti possono aver causato qualche scontro. Tuttavia, sei consapevole della tua forza interiore. Preparati, perché l’amore è pronto a rinascere.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, le emozioni non risplendono nella loro piena luce. Potrebbe essere utile un po’ di relax, una conversazione spensierata con gli amici, o forse un attimo di evasione. Troppi sono gli impegni, questioni relative a figli e casa stanno prendendo la scena principale.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, in questa congiunzione astrale, le tue emozioni assumono un grande valore. L’astro tenue di domani ti sarà propizio, perciò ti sprono a far risorgere quell’amore significativo, oggi solo un lontano ricordo, a ricomporre quella lacerazione affettiva. Le passioni che non riusciranno a resistere alla prova tra luglio ed agosto, necessiteranno di essere rinnovate o saranno destinate a sparire.

