A pochissimo dall’inizio della terza puntata di Temptation Island, prevista per questa sera, giovedì 11 luglio, è trapelata una segnalazione bomba su una coppia, ovvero, Siria e Matteo. I due hanno scelto di partecipare al programma soprattutto per volere di lei, in quanto, dopo un dimagrimento notevole, ha iniziato a porsi delle domande sulla sua vita e sulla sua relazione. Per tale ragione, vuole capire se valga la pena di continuare la storia con il suo fidanzato. Durante le prime due puntate, però, abbiamo visto che la ragazza si è relazionata con diversi tentatori, uno in particolare, generando la forte gelosia di Matteo. Ebbene, secondo la segnalazione trapelata in queste ore, pare proprio che i due abbiano preso la decisione di uscire dal programma separatamente.

La segnalazione su Siria e Matteo di Temptation Island

La coppia formata da Siria e Matteo è davvero scoppiata? Lo youtuber Cristiano Cervigni ha annunciato a tutti i suoi fan di avere uno spoiler clamoroso sui due protagonisti di Temptation Island. Il protagonista ha dichiarato di essere venuto in possesso della testimonianza di una sua amica la quale ha detto di aver beccato un tentatore del reality show in compagnia di una ragazza. Il ragazzo in questione è Simone, nato e vissuto in Toscana, precisamente a Tirrenia. Lo youtuber, essendo anche lui toscano, e avendo molte conoscenze da quelle parti, ha ammesso di essere venuto a conoscenza di informazioni abbastanza precise. Il giovane single è stato avvistato dal meccanico insieme ad una delle fidanzate dell’edizione di quest’anno del programma incentrato sulle tentazioni.

In un primo momento, la persona che ha effettuato la segnalazione non è stata in grado di dire chi fosse la fidanzata in questione, anche perché non è riuscita neppure a scattare delle foto. Cristiano, però, analizzando un po’ meglio la situazione, ha dedotto che la ragazza in questione dovrebbe essere proprio Siria. Gli indizi che lo hanno condotto verso questa deduzione sono diversi. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni della puntata di stasera di Temptation Island, infatti, è emerso che una delle fidanzate si sia avvicinata al tentatore Simone. Poco dopo, poi, si vede Matteo disperarsi per il comportamento della sua fidanzata. Questo, dunque, ha spinto a credere che la ragazza avvistata con il tentatore sia proprio Siria.

Altra coppia scoppiata dopo il reality show?

Lo youtuber, però, ci ha tenuto a precisare di prendere con le pinze questa segnalazione in quanto, purtroppo, non è stata corredata da foto. Ad ogni modo, la persona che ha fatto questo avvistamento è una sua amica fidata, quindi, non pensa possa avergli raccontato delle frottole. In ogni caso, se tutto fosse vero, vorrebbe dire che Siria e Matteo avrebbero deciso di lasciare Temptation Island separatamente e lei abbia iniziato una frequentazione con il tentatore Simone.

In ogni caso, questo non è l’unico evento degno di nota a cui potremmo assistere nella puntata di questa sera di Temptation Island. Al centro dell’attenzione ci saranno anche Alessia e Lino. La protagonista potrebbe addirittura infrangere il regolamento e scavalcare il villaggio per raggiungere Lino. Fari puntati, poi, anche su Raul e Martina. Lei sarà sempre più in sintonia con alcuni tentatori e lui sempre più geloso. Anche Vittoria, poi, andrà nel caos in quanto vedrà il suo fidanzato Alex molto vicino ad una delle single. Per questo, e molto altro, non resta che attendere la terza puntata dell’11 luglio di Temptation Island.