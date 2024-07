Grande fermento per la terza puntata di Temptation Island prevista per giovedì 11 luglio. Con questa messa in onda siamo a metà dell’opera dato che le puntate complessive previste sono 6. Per tale motivo non si escludono colpi di scena e momenti decisamente concitati che riguarderanno soprattutto alcune coppie. Ecco, dunque, quello che ci aspetta.

Alessia va da Lino nella terza puntata di Temptation Island?

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island prevista per giovedì 11 luglio rivelano che al centro dell’attenzione tornerà ad esserci la coppia formata da Alessia e Lino. La donna ha già chiesto due falò di confronto, entrambi rifiutati dal suo fidanzato. Nella prossima puntata, però, la protagonista sembrerà determinata ad incontrare il suo compagno in quanto davvero satura del suo comportamento irrispettoso nei suoi riguardi.

Proprio per tale ragione, Alessia arriverà addirittura a “minacciare” di scavalcare le recinsioni che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate se Lino non si presenterà al confronto. Pare, dunque, che per i due si giungerà ad un punto decisivo, ma come avverrà il tutto? Lino accetterà il falò o, alla fine, Alessia infrangerà davvero il regolamento del programma andando dall’altra parte?

Momenti di caos anche per altre coppie del programma

Questo, però, non è l’unico argomento che verrà trattato. L’attenzione si catalizzerà anche sulla coppia formata da Vittoria e Alex. A scrivere al programma è stata lei in quanto si sentiva esclusa dal suo compagno, al punto da non essere neppure invitata al suo compleanno. Ebbene, a quanto pare, il ragazzo le darà modo di alimentare i suoi dubbi. Alex si avvicinerà ad una tentatrice mandando Vittoria nella disperazione più totale. La ragazza, infatti, arriverà ad ammettere che il suo compagno è come se si stesse vivendo una storiella insieme ad un’altra ragazza non curandosi minimamente della sua fidanzata.

Anche Raul continuerà a disperarsi per Martina, la quale sarà sempre più cordiale e socievole con alcuni tentatori. Il ragazzo sembrerà sul punto di esplodere, che ci sarà un colpo di scena per loro? Altra coppia al centro dell’attenzione sarà quella formata da Matteo e Siria. Anche in questo caso sarà lui ad essere piuttosto provato dal comportamento della sua fidanzata. Dunque, un’altra puntata decisamente movimentata che, molto probabilmente, porterà alla messa in onda di un nuovo falò di confronto dopo quello che c’è stato tra Christian e Ludovica nella scorsa puntata.