Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la Luna è in opposizione oggi. Potrebbe essere una giornata di minor serenità caratterizzata da qualche ritardo. Il mio consiglio è di agire con prudenza e non di fretta. Potrebbe essere necessaria anche una certa cautela nelle questioni d’amore questa sera.

Oroscopo del Toro

La complessa situazione che attualmente affronta il segno Toro richiede una certa maestria per mantenerne il controllo. Rispetto all’anno passato, molte dinamiche si sono trasformate e adesso è prioritario distinguere gli alleati dai detrattori. Venere, nel suo dialogo cristallino ma discorde, suggerisce una fase di riflessione ed introspezione fino alla conclusione del mese. Durante questo periodo, molti si concentreranno nel comprendere le incongruenze, anche quelle celate nelle ombre di una relazione controversa.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ci attende un periodo significativo con l’inizio della luna che si muove in sincronicità con Giove. Questa combinazione celeste è favorevole nell’agevolare le relazioni con l’ambiente circostante. L’amore, nel corso del fine settimana, acquisirà una forza superiore. Coloro che attualmente stanno attraversando una fase di separazione, o semplicemente desiderano instaurare una nuova relazione, troveranno l’opportunità di agire con profonda sincerità.

Oroscopo del Cancro

Cancro, le stelle sembrano turbate. Quest’oggi, venerdì, sfiora l’aura di una luna sghemba. Tuttavia, come si suol dire, non ci aspettano impasse significative. Il tuo grande percorso ascendente, che ho presagito per i mesi a venire e che dominerà nel 2025 con l’ingresso di Giove nel tuo segno, è ancora saldo. Però, oggi è necessario fare chiarezza su diverse questioni, evitando di farsi sopraffare dalla tensione.

Oroscopo del Leone

Nel segno del Leone si percepisce la mia presenza attualmente, ed è un segno di estrema sincerità, stimolando la creazione di relazioni piacevoli. Si sperimenta una sensazione di liberazione da un fardello, benché persistano alcuni interrogativi a livello corporeo. In particolare, per quelli che hanno avuto un calo di energie nel mese di Maggio, sarà meno difficile trovare una soluzione ai propri problemi.

Oroscopo della Vergine

Nell’orizzonte della Vergine, le questioni di ordine pratico stanno attualmente prendendo il sopravvento. La ragione? La tua spinta ad avere una visione chiara ed indiscussa, anche nei contesti lavorativi. Giove, con la sua dissonanza, suggerisce avventure inedite e driver entusiasmanti, seppur intrisi di rischi. In ambito amoroso, ci aspettiamo un ritorno al centro della scena entro l’arrivo di agosto.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la presenza della luna nel tuo segno indica un periodo perfetto per chi, come ne parlavamo ieri, desidera lasciare alle spalle le memorie passate e intraprendere percorsi alternativi, potenzialmente audaci. Non dare eccessivo peso alle opinioni altrui.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpioni, molto presto avrete la Luna nel vostro segno zodiacale, e la Domenica sarà la vostra giornata chiave. Se vi piace il vostro attuale lavoro, se vi attira l’idea di sviluppare qualcosa di nuovo in previsione del periodo autunnale, non esitate. Infatti, a partire dal prossimo lunedì, il quindici, l’arrivo della Luna nel vostro segno vi regalerà intuizioni particolari.

Oroscopo del Sagittario

Sotto l’influenza positiva di Venere, Sagittario, si nota un ammirazione considerevole nei tuoi confronti in questo periodo. Questo potrebbe portare a delle decisioni significative in amore. Quelle relazioni non ufficiali potrebbero diventare ufficiali, mentre i single potrebbero trovarsi di fronte a incontri di grande importanza. Tuttavia, l’influenza di Giove consiglia prudenza nel settore lavorativo, dove è necessario evitare passi sbagliati.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le tue fatiche passate non sono passate inosservate, hai raggiunto molteplici traguardi. Tuttavia, oggi sembra delinearsi un decremento del tuo solito vigore, quindi suggerirei di concederti un attimo di tranquillità. Non temere, la domenica ti riserverà un clima più sereno.

Oroscopo dell’Acquario

Grazie alla posizione favorevole di Giove, l’Acquario può aspettarsi stimolanti opportunità professionali e nuovi incontri d’affari. Potrebbero presentarsi, tuttavia, delle spese impreviste per la manutenzione dell’abitazione. Sul fronte sentimentale, è possibile che si verifichino sporadiche tensioni.

Oroscopo dei Pesci

Amico Pesci, è il momento propizio per esplorare nuove direzioni, anche dal punto di vista affettivo. Capita che ti possa sentire solitario nell’affrontare diversi contrattempi, e noti un incremento nelle tue spese. Tuttavia, considera che grazie alla presenza di Saturno nel tuo segno, hai l’opportunità di sperimentare emozioni intense. Ricorda la tua natura romantica: entro il arrivo del fine settimana, potrebbe sbocciare o rinnovarsi qualcosa di significativo nel tuo cuore.

