L’attesa è quasi giunta al termine, questa sera andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, su cui stanno trapelando diverse anticipazioni. In queste ore, sul profilo Instagram del reality show stanno spuntando alcuni video inerenti ciò che andrà in onda questa sera. Ebbene, oltre che tutto ciò di cui abbiamo già parlato, stasera ci saranno anche altri momenti degni di nota, come ad esempio uno sfogo di Tony dopo aver preso visione di alcuni video su Jenny, ma non solo. Ecco che succederà.

Fuochi e fiamme tra Jenny e Tony a Temptation Island: ecco che succederà

Se le prime due puntate di Temptation Island sono state decisamente scoppiettanti, quella di questa sera non sarà certamente da meno. Stando a quanto trapelato da alcune anticipazioni rivelate dallo staff del programma, pare proprio che un’altra coppia sarà ai ferri corti, ovvero, quella formata da Jenny e Tony. Contrariamente a quanto tutti potrebbero immaginare, però, a mostrarsi particolarmente furioso sarà il DJ.

Stando ad un video pubblicato su IG, infatti, si vede Tony chiamato nel pinnettu per prendere visione di un filmato inerente la sua fidanzata. Dopo aver visto la clip, il fidanzato batte vigorosamente le mani in segno di incredulità e disperazione e, successivamente, riporta alcune frasi dette dalla sua fidanzata. Quest’ultima lo ha descritto come un troglodita, un retrogrado, un uomo rimasto all’età della pietra. Non sappiamo, ovviamente, cosa di preciso Tony ha visto nel filmato, ma la cosa certa è che si sia trattato di qualcosa che lo ha parecchio sconvolto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Inoltre, anche Jenny di troverà a vedere dei contenuti inerenti il suo fidanzato. La ragazza, però, contrariamente alle altre puntate, in questa sembrerà essere un po’ più sciolta e disinvolta. A tal proposito, la protagonista farà anche dell’ironia, sta di fatto che inviterà le tentatrici a tenersi Tony come souvenir di questa splendida vacanza in Sardegna. A lei pare non interessare più, quindi, sarebbe addirittura disposta a cederglielo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Raul deluso da Martina, e i commenti del web

Al di là di questi spoiler, poi, ne sono sati fatti anche altri inerenti un’altra coppia, ovvero, quella formata da Raul e Martina. Sempre in un video pubblicato sull’account Instagram di Temptation Island, si vede il ragazzo in preda al panico dopo aver visto alcuni comportamenti della sua fidanzata. Nella clip si sente in giovane ripetere una frase probabilmente pronunciata da Martina, ovvero: “32 bellissimi secondi“, poi aggiunge: “A stupida“. Successivamente viene colto da un momento di rabbia e dà un calcio contro dei fiori. A cosa si starà riferendo? Naturalmente tutti i nodi verranno al pettine nel corso della puntata di questa sera.

Ad ogni modo, al di sotto dei video in questione sono davvero parecchi i commenti degli utenti del web. In tanti stanno cominciando a schierarsi dalla parte di Raul, iniziando a notare che, effettivamente, Martina non si stia ponendo freni durante la sua esperienza nel villaggio. In merito a Jenny e Tony, invece, la maggior parte degli utenti sembra d’accordo con la ragazza reputando, effettivamente, lui una persona alquanto retrograda fautrice del pensiero secondo cui, essendo uomo, può concedersi cose che, invece, una donna non può. Tra i vari commenti, poi, c’è anche chi si è complimentato con Jenny per aver finalmente capito di che pasta sia fatto il suo fidanzato. Non resta che attendere ancora qualche ora per vedere quello che succederà.