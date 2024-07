In questi giorni la dama di Uomini e Donne Aurora Tropea aveva rivelato ai suoi fan di Instagram si non trovarsi in una situazione economica proprio florida, al punto da essere costretta ad accettare un nuovo lavoro, oltre a quello che già svolge. La donna, però, era rimasta piuttosto vaga in merito alla tipologia di attività che avrebbe svolto, ma in queste ore ci sono stati degli aggiornamenti. Ecco di che cosa si tratta.

Ecco dove lavora Aurora Tropea dopo UeD

Aurora Tropea svolge di professione l’orafa, sta di fatto che ha un negozio dove vende gioielli e oggetti di sua produzione. Quest’attività, però, almeno ultimamente, sembra non bastarle più per sbarcare il lunario, proprio per tale motivo, ha accettato un nuovo incarico. Qualche giorno fa si è mostrata ai suoi fan con una tuta e delle scarpe da ginnastica ed ha rivelato che quello sarebbe stato il look con il quale avrebbe fatto da “cenerentola”.

Questo, dunque, ha spinto i suoi fan a credere che la donna potesse aver accettato un lavoro all’interno di qualche impresa di pulizie. La verità, però, è un’altra. In queste ore, la donna ha pubblicato un video molto toccante sul suo account IG in cui ha mostrato il luogo all’interno del quale sta lavorando, ovvero, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Di cosa si occupa Aurora? Messaggio molto toccante

Nel video in questione, Aurora non è entrata nello specifico in merito alle mansioni che svolge, tuttavia, considerando la sua divisa e le sue competenze, è probabile che si occupi dell’assetto legato alle pulizie o, comunque, a mansioni non strettamente mediche e sanitarie. In ogni caso, ciò che ha commosso sono state le parole spese dalla dama per commentare questa nuova attività.

Aurora, infatti, ha detto di essere fiera ed onorata di poter lavorare in un contesto pieno di bambini che, anche se si trovano in condizioni sanitarie difficili, non perdono mai la voglia di sorridere e di rialzarsi. A tal proposito, la Tropea ha inquadrato alcuni dei lavori realizzati dai bambini ricoverati presso questa struttura medica, i quali sono stati affissi ai corridoi per rallegrare un po’ l’ambiente. Insomma, qualunque siano le mansioni specifiche di Aurora, si tratta comunque di un impegno che ha toccato il cuore di tutti.